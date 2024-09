ASCOLI PICENO – Si svolgerà nelle giornate di venerdì 27, sabato 28 settembre, ad Ascoli Piceno con il seguente

programma il 2° Evento Creativo ed incontro finale di partenariato con il seguente programma:

– Venerdì 27 settembre, di mattina, le delegazioni saranno impegnate nelle discussioni relative alle

fasi finali di implementazione del progetto;

– Venerdì 27 settembre, di pomeriggio, i partecipanti all’incontro di progetto visiteranno la

pinacoteca civica di Ascoli Piceno, come esempio di “cultura nella sostenibilità”: alla scoperta di

come lo sviluppo sostenibile è stato interpretato nella nostra comunità negli ultimi tre secoli;

– Sabato 28 Settembre, h10.00: “con Collettivo OttavaZero, a spasso…lungo rue e sentieri, tra musica

e meditazione; appuntamento in piazza del Popolo per raggiungere, camminando, il fiume

Castellano: aperto al pubblico.

– Sabato 28 Settembre h18.00, Chiostro di San Francesco: “Rassegna di danza e musica ispirandoci

ed ispirando agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” con le coreografie delle scuole di danza (aperto

al pubblico):

– -h18.30: “ARABESQUE” della Maestra Valentina De Amicis

– -h20.00: “POLISPORTIVA ANTROPOSPORT ASD” con Ettore Canali e Simona Tomassetti

– -h21.00: “JARDINE DE LA DANCE” della Maestra Diana Martelli

Il progetto, facendo propria la pluriennale esperienza maturata sul campo dal Festival dei due Parchi,

manifestazione ideata e promossa dagli Istituti IPAEA e CIAC di Ascoli Piceno presieduti dalla Dott.ssa

Italia Gabriella Sorgi, e di cui la start-up per la “Bellezza” Antroposervice Sas è partner organizzativo e

logistico, si è proposto di allineare le attività delle organizzazioni partner ed in generale delle

organizzazioni attive nei settori culturali e creativi alle pratiche ambientalmente sostenibili ed in particolare

all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile ed ai 17 Obiettivi ad essa connessi.

A tal proposito è stato realizzato un manualetto di allineamento, denominato “SDGs Alignment

Handbook”, concepito come uno strumento di facile utilizzo per superare le barriere verso la sostenibilità,

anche supportando la sensibilizzazione in merito ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare

aiutando a identificare quegli Obiettivi che sono più significativi per le strategie e le operazioni delle

organizzazioni culturali in specifici sottosettori di attività. Il manuale può essere scaricato liberamente dal

sito del progetto, al seguente indirizzo: https://www.sdgheritage.eu/SDGCultHeritageLibrary.html.

Il progetto è nato infatti dall’idea che gli operatori del settore culturale e creativo, al pari di tutti gli altri,

sono chiamati a prendere in considerazione azioni che promuovano la sostenibilità ambientale e lo

sviluppo sostenibile nelle proprie attività, ponendo attenzione alla riduzione dei rifiuti prodotti, alla

riduzione dei consumi di energia e delle risorse naturali in genere, contribuendo ad accrescere la

consapevolezza sui temi della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile attraverso eventi culturali e creativi.

Prendendo ispirazione dal Festival dei due Parchi, il progetto mira ad esplorare una metodologia di

lavoro basata sulla cultura e sull’arte come motori di trasformazione creativa e corale, capaci di

moltiplicare le capacità degli individui e delle comunità di adattarsi a contesti sociali, economici, ambientali

differenti.

Co-partners del progetto, di cui l’Antroposervice Sas è, come detto, promotrice e coordinatrice, sono:

l’Istituto di Filosofia Greca di Atene (Grecia), la Fondazione per la protezione del Paesaggio di

Jelenia Góra (Polonia), la società Espacio Tormaleo S.L. di Oviedo (Spagna) e l’ Iniziativa per il

turismo Sostenibile di Cipro di Nicosia (Cipro) e. Le dette organizzazioni daranno vita, per due anni,

ad una formazione basata sul connubio tra arte, cultura e sostenibilità per giungere alla realizzazione di

eventi creativi pilota in ciascuno dei cinque paesi aderenti al progetto.

L’apprezzamento e il riconoscimento da parte del programma europeo Europa Creativa del progetto

SDGCultHeritage, selezionato come uno dei meritevoli di co-finanziamento tra migliaia pervenuti, oltre

che confermare la bontà di quanto da tempo perseguito dal citato Festival con il supporto

dell’Antroposervice Sas, rappresenta occasione di rilevante visibilità e promozione per la città di Ascoli

Piceno, e territori limitrofi.

Per informazioni sul progetto:

www.sdgheritage.eu

[email protected]

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.