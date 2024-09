ASCOLI PICENO – “Sport per tutti” si conferma uno strumento fondamentale per la promozione dell’attività sportiva tra i giovani. Il bando dell’Amministrazione comunale di Ascoli, attraverso il quale viene erogato un contributo economico alle famiglie, mira a valorizzare la pratica sportiva dei ragazzi residenti sul territorio e anche quest’anno ha fatto registrare numeri rilevanti e in crescita. Infatti sono state ben 87 le domande presentate, per un totale di 129 persone coinvolte: un dato superiore alle 60 istanze del 2023 e alle 31 di due anni fa, a conferma della vocazione sportiva del territorio cittadino e dei suoi giovani abitanti. Il contributo, che sarà erogato a tutte le famiglie che rientrano nei requisiti, vuole essere un segnale di vicinanza e sostegno dell’Amministrazione alle famiglie per sostenere le spese relative all’attività dei loro figli, di età compresa tra i 6 e i 17 anni: si tratta di 61 giovani che praticano il calcio, 17 il nuoto, 13 la danza, 9 la ginnastica artistica, 8 la pallavolo, 5 il tennis e altrettanti il rugby, 3 il basket e 2, rispettivamente, la ginnastica, l’atletica leggera, il pattinaggio e il calisthenics.

“Lo sport è da sempre un elemento fondamentale del nostro impegno amministrativo – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – e con questo bando abbiamo voluto rinnovare il sostegno alle famiglie per aiutarle nelle spese. Crediamo molto nei valori, morali e sociali, che lo sport è in grado di trasmettere e che sono fondamentali nella crescita delle nuove generazioni”.

L’assessore allo sport, Nico Stallone, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di poter sostenere i cittadini ascolani e di aiutare la diffusione della pratica sportiva tra i giovani, molto importante anche per il loro sviluppo fisico. Come Amministrazione siamo al lavoro per migliorare sempre di più le opportunità da offrire agli ascolani, con lavori sull’impiantistica e interventi come ‘Sport per tutti’ che vanno a braccetto nella direzione di una città a misura di sportivo. Lo sport è un diritto e vogliamo permettere a tutti di praticare le varie discipline e attività, in particolar modo a chi non ne avrebbe possibilità senza il nostro contributo”.

