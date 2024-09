SERIE C DIRETTA WEB . Ore 16.15 stadio “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli Piceno match valido per la 7a di campionato

Sulla panchina del Picchio esordio per Ledesma, nel Rimini out Cioffi, Malagrida e Chiarella.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI Livieri; Menna, Curado (23’s.t. Quaranta), Gagliolo; Adjapong (23’s.t. Alagna), Campagna, Bando, Bertini (6’ st Marsura), Cozzoli (19’ st Tirelli); Tremolada (19’ st Silipo), Corazza. A disp.: Abati, Raffaelli, Maurizii, Piermarini, D’Uffizi, Maiga Silvestri, Tavcar, Gagliardi, Achik, Caccavo. All.: Ledesma

RIMINI (4-4-2): Colombi; Bellodi, Gorelli, Lepri, Falbo; Megelaitis, Fiorini (19’ st Piccoli), Langella, Garetto (42’s.t. Accursi); Cernigoi (19’ st De Vitis), Ubaldi (1’ st Parigi). A disp.:Vitali, Brisku, Semeraro, Lombardi, Longobardi, Dobrev, Cinquegrano. All.: Buscè.

ARBITRO: Rinaldi di Bassano del Grappa

ASSISTENTI: Manuel Marchese di Pavia e Marco Sicurello di Seregno.

4° UFFICIALE: Andrea Prencipe di Tivoli.

RETI: 28’s.t. Parigi

NOTE: Ammoniti Falbo (R), Gagliolo (A), Megelaitis (R), Gorelli (R), Quaranta (A). Spettatori 4.631 (2.473 abbonati) per un incasso di 32.343,12 € (rateo abbonamenti 16.250,12 €). Rec. 2’ pt, 4’ st.

CRONACA DEL MATCH

49′ termina il match

46′ Traversa Rimini con una punizione da prima della linea del centrocampo

45′ concessi 4 minuti di recupero

42′ Rimini, esce Garetto entra Accursi

31′ quarto corner per i bianconeri: batte Silipo, allontana la difesa dei romagnoli.

28′ GOL RIMINI. azione di Garetto nel vertice dell’area, Langella lascia il pallone a Parigi che infila in rete dopo una bell’azione con un forte piattone sotto la traversa, difesa bianconera assente

23′ Doppio cambio Ascoli, esce Curado entra Quaranta, e Adjapong entra Alagna

21′ si fa male Curado esce in barella, al suo posto pronto Quaranta

18′ doppio cambio Ascoli, dentro Tirelli e Silipo per Cozzoli e Tremolada, fuori , nel Rimini fuori Fiorini per Piccioli e Cernigoi per De Vitis

15′ l’Ascoli si mette in difficoltà da solo, Livieri ci mette una pezza su Cernigoi nonostante un’uscita non delle migliori

10′ OCCASIONE ASCOLI. Marsura dribbla e scambia cin Tremolada poi mette un rasoterra al centro che Corazza impatta in area piccola, devia in corner Colombi

6′ Esce Bertini entra Marsura nell’Ascoli

5′ gran tiro di Megeillatis dalla distanza che termina sul fondo

3′ Gorelli ammonito per fallo su Corazza

1′ Inizia la ripresa. Esce Ubaldi e entra Parigi nel Rimini

SECONDO TEMPO

47′ ammonito Megellaitis per un brutto intervento su Bando a centrocampo

45′ due minuti di recupero

32′ Corazza conquista un calcio di punizione da posizione interessante, dai 25 metri, batte Tremolada, palla alta sopra la traversa

25′ il Rimini attacca e domina sul piano del gioco cross in area di rigore bianconera e dubbio intercetto di mano

20′ partita che si anima, ammonito Gagliolo per un fallo a centrocampo

14′ ammonito Falbo, punizione sulla trequarti per l’Ascoli, batte Tremolada che tira basso e colpisce un difensore, sulla respinta tiro di Adjapong deviato

11′ contropiede velocissimo del Rimini che arriva al tiro con Ubaldi dai 16 metri, pallone sopra la traversa

5′ Gagliolo sbaglia un retropassaggio ne approfitta Cernigoi per tirare subito verso la porta, palla sul fondo

O’ INIZIO DEL MATCH, calcio di inizio battuto dall’Ascoli, in campo col classico completino bianconero

