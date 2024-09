ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa diffusa dal Comune di Norcia.

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

PREMESSO

che lungo la SS 685 la struttura Territoriale Marche ha in corso i lavori di ripristino dei calcestruzzi del fornice della galleria Cesaronica, appaltati all’impresa L.S.I. Lavori Stradali e Idraulici S.r.l con sede in v. Degli Eucalipti11/c – Lagonegro (PZ);

che in base all’avanzamento del cantiere occorre permettere all’Impresa citata l’esecuzione delle lavorazioni programmate;

che è necessario implementare e rimodulare per il tratto stradale sopra citato l’ordinanza 298/2020 del 04.08.2020 con le nuove prescrizioni e la segnaletica di cantiere al fine di consentire sia il transito veicolare che le attività di cantiere;

VISTO

il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992; il D.P.R del 16 dicembre 1995 n° 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada” e sue successive modificazioni e integrazioni con D.P.R 16 settembre 1996 n° 610; il D.M. del 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”; di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;

il Decreto Interministeriale 04/03/2013 recante i “criteri generali di sicurezza relativi alle procedure”;

l’ordinanza n. 298/2020 Prot. CDG 0398002 del 04.08.2020 emessa dalla Struttura Territoriale Marche, relativa alla regolamentazione generale del traffico, con limitazioni e prescrizioni lungo l’intero tratto di competenza territoriale Marche della citata arteria S.S. 685 “Tre Valli Umbre”;

la richiesta di chiusura totale al traffico, nel tratto di strada della SS 685 “Tre valli Umbre” compreso fra le chilometriche Km 5+680 (Svincolo per Capodacqua) e Km 14+800 (Rotatoria per Norcia), da parte dell’Impresa L.S.I. Lavori stradali ed idraulici S.r.l. via PEC in data 05/09/2024, alla struttura Territoriale Marche assunta al protocollo generale ANAS CDG-0758834-E in pari data. – La procura del 20/07/2023, repertorio n. 87657 CONSIDERATO Che, nel corso della riunione tenutasi presso gli uffici di cantiere in data 19.09.2024, è stato preventivamente acquisito il parere positivo alla chiusura h24, del tratto di S.S. 685 in questione, da parte degli Enti Locali, 4 / 12 Comune di Arquata del Tronto (AP) e Comune di Norcia (PG);

SENTITO –

Il parere favorevole Capo Centro –

Il parere favorevole Capo Nucleo –

Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete

ORDINA

* chiusura al traffico su SS 685 DELLE TRE VALLI UMBRE dal km 5+845 al km 7+396 su tutte le corsie a partire dalle ore 20:00 del 29/09/2024 fino alle ore 20:00 del 27/10/2024;

interesserà tutti gli utenti. la chiusura totale H24 si estenderà dal km 5+845 (in corrispondenza dello svincolo di Capodacqua) fino al km 14+800 (in corrispondenza della rotatoria/innesto con SP477);

per il tratto da confine compartimentale dal km 7+396 al km 14+800 della S.S.685 verrà emessa apposita ordinanza da parte della S.T. Umbria. L’impresa “L.S.I. s.r.l. sopra citata, per il cantiere in corso nella galleria Cesaronica, provvederà alla chiusura della carreggiata in corrispondenza delle progressive km 5+680 e km 14+800 della S.S. 685. L’impresa L.S.I. S.r.l. sopra citata, dovrà garantire il mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica temporanea di cantiere manlevando l’Anas Spa e il personale dipendente della stessa, da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose in conseguenza del mancato adempimento a tale obbligo;

Le prescrizioni, gli oneri, gli obblighi e le responsabilità inerenti quanto sopra ordinato sono a carico dell’Impresa L.S.I. LAVORI STRADALI ED IDRAULICI S.R.L. con sede in Lagonegro in via degli Eucalipti 11/C, i cui referenti di Cantiere saranno il Geom. Antonio Rotondaro (cell: 389.1549580) ed il Dott. Francesco Pettinato (cell. 349.2544695) entrambi dipendenti della L.S.I. S.r.l. Le disposizioni e la circolazione stradale della presente ordinanza saranno regolamentate e rese note al pubblico mediante l’apposizione della prescritta segnaletica di cantiere di cui agli allegati schemi: tav. nn.1, 2, 3, 4, e 5 (segnaletica), tav. 6 (percorso alternativo mezzi massa minore 3,5 t), tav. 7 (percorso alternativo mezzi massa maggiore 3,5 t). Gli schemi segnaletici, saranno opportunamente adattati ed integrati in base allo stato dei luoghi ed all’avanzamento delle attività, nel rispetto del D.Lvo n° 285 del 30.04.1992 e del Regolamento di cui al D.P.R. n° 495 del 16.12.1992, oltre che agli schemi segnaletici di cui al Decreto del 10.07.2002 del Ministero Infrastrutture e Trasporti. La presente ordinanza rimodula ed integra l’Ordinanza n. 298/2020/AN del 04.08.2020.

