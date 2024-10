ASCOLI PICENO – Personale volontario delle Guardie Eco Ambientali ha scoperto una discarica a cielo aperto nel

territorio di Ascoli Piceno in Strada provinciale Bonifica zona ex Cartiera. Nella zona sono

ammassati rifiuti di vario genere divani, materassi, rifiuti organici, plastica, carta e animale morto

in decomposizione. Tale fatto oltre a creare concreto nocumento all’igiene e salute pubblica, fa si

che animali randagi e i volatili siano attratti dai rifiuti lasciati sul suolo con annesso pericolo per gli

automobilisti che transitano in suddetta area con il rischio che gli stessi animali vengano investiti.

Prontamente i volontari hanno effettuato rilievi fotografici in loco ed e’ stata prontamente inviata

una pec al Sindaco e alla polizia Locale al fine di procedere il prima possibile alla rimozione di

suddetti rifiuti.

L’Associazione Guardie Eco Ambientali odv e’ un ente del terzo settore con sede a Spinetoli

che opera a livello Nazionale tra le varie mansioni che l’ente svolge ci sono interventi e servizi

finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni ambientali , nonche’ alla tutela

degli animali e prevenzione del randagismo svolge e promuove inoltre servizi di vigilanza , nonche’

attivita’ di controllo e di salvaguardia ambientale, ittica, venatoria, zootecnica e micologica con

controlli mirati con Protocolli d’intesa con i Comuni o occasionali. In collaborazione con Scuole di

Formazione promuove corsi riconosciuti in ambito ambientale. E’ attivo inoltre il numero unico

Nazionale 3515132957 per segnalazioni inerenti ad illeciti ambientali e per chiunque volesse

diventare volontario dell ‘organizzazione.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.