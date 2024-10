Per tramandare ai giovani la storia delle Resistenza al nazifascismo e la memoria di quei “giovani del ‘43” che seppero riscattare la dignità di un popolo vittima e complice delle efferatezze del regime mussoliniano

ASCOLI PICENO – Alle celebrazioni per l’81mo anniversario degli scontri di Colle San Marco del 3 ottobre 1943 e dell’eccidio, per mano delle truppe tedesche, guidate dai fascisti locali, di 37 tra partigiani e civili inermi, assisteranno quest’anno oltre 400 studenti delle scuole di ogni ordine e grado della città e della provincia.

Grazie al contributo dell’Anpi provinciale di Ascoli Piceno, da sempre presente nelle scuole, in virtù di una convenzione con il Ministero dell’Istruzione, per tramandare ai giovani la storia delle Resistenza al nazifascismo e la memoria di quei “giovani del ‘43” che seppero riscattare la dignità di un popolo vittima e complice delle efferatezze del regime mussoliniano, alla solenne cerimonia presso il Sacrario di Colle San Marco parteciperanno rappresentanze studentesche della scuola primaria S. Domenico, delle scuole medie D’Azeglio, Luciani e Maltignano, del liceo artistico Licini, del liceo Locatelli di Grottammare, dell’istituto Guastaferro di San Benedetto del Tronto.

L’appuntamento è per le ore 10,15 al Sacrario, mentre alle 9 e alle 9,15 del 3 ottobre saranno deposte le corone d’alloro in piazza Roma e in piazza Simonetti.

