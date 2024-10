MONSAMPOLO DEL TRONTO – Prima edizione da ricordare per “Piceno Reference Automotive Greats Operators” (Prago), l’evento promosso dalla Route66 srl in collaborazione con la CNA di Ascoli Piceno e il Comune di Monsampolo del Tronto.

Nella due giorni di sabato 28 e domenica 29 settembre, centinaia di appassionati provenienti da tutto il Piceno e dalle province e regioni limitrofe hanno fatto tappa nella sede della Route66 per ammirare in anteprima nazionale le ultime novità del settore presentate nel corso dell’ultima fiera di Francoforte, l’evento più importante al mondo per le attrezzature automotive.

Presenti al taglio del nastro il responsabile di CNA Servizi alla comunità Ascoli Piceno Daniele Gladioli, il presidente del Form.Art. Marche Luigi Passaretti, il sindaco di Monsampolo Massimo Narcisi, la preside dell’Iis “Guastaferro” Marina Marziale, Federico Sestili di Ars Tech e e Ferdinando Buscema, responsabile della Route66 e organizzatore dell’evento, insieme a due degli ospiti più attesi della manifestazione.

Per l’occasione, infatti, i presenti hanno potuto conoscere più da vicino due piloti d’eccezione, l’ascolano Romano Fenati e il teramano Marco Gramenzi, condividendo con loro esperienze e pareri sulla propria passione.

Dalle due alle quattro ruote, il weekend targato Route66 ha visto protagonista un’incredibile collezione di affascinanti auto d’epoca, tra cui l’Alfa Romeo 4C dello stesso Gramenzi, fiammanti Ferrari, top kart e innovative formule racing realizzate in fibra di carbonio, tra cui un prototipo di auto elettrica interamente realizzato dall’Università Politecnica delle Marche, oltre a una serie di novità presentate in anteprima per l’Italia.

«Abbiamo ospitato molte attrezzature provenienti dall’ultima fiera di Francoforte dello scorso settembre, coinvolgendo le maggiori aziende del settore con i loro responsabili – commenta Ferdinando Buscema – È stato un incontro tra professionisti che si sono messi a disposizione nostra e dei numerosi clienti intervenuti.

Gli studenti dell’Iis hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con tutti noi, approfondendo temi fondamentali per la loro crescita. Vedere inoltre arrivare tantissimi clienti marchigiani, abruzzesi e perfino molisani, ai quali ci uniscono decenni di collaborazione, è stata una soddisfazione in grado di ripagare ogni sforzo.

A breve ci incontreremo con i compagni di questa avventura, Massimo Narcisi, Federico Sestili, Luigi Passaretti, Marco Gramenzi, la CNA e con tutti coloro che vorranno unirsi a noi per il secondo evento Prago, che dovrà essere degno di un grande territorio come il Piceno».

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.