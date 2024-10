L’Ascoli tornerà in campo per l’ottava giornata del campionato di Serie C, girone B, domenica 6 ottobre alle 19.30 al “Del Duca” per sfidare la capolista Pescara

ASCOLI PICENO – L’Ascoli tornerà in campo per l’ottava giornata del campionato di Serie C, girone B, domenica 6 ottobre alle 19.30 al “Del Duca” per sfidare la capolista Pescara. Sarà l’esordio sulla panchina bianconera per Mimmo Di Carlo, il tecnico arrivato nel pomeriggio del 3 ottobre, ha poco tempo per lavorare ma ci si aspetta già un cambio di mentalità.

Una sfida da sempre molto sentita, il derby dell’adriatico, storicamente con due accese tifoserie. Ad Ascoli i bianconeri sono usciti vittoriosi 15 volte su 27 gare interne. La prima storica gara nel 1938 in Prima Divisione, l’ultima il 4 dicembre 2020, con la vittoria del Pescara per 2 reti a zero a firma di Galano e Ceter.

Il Pescara arriva da capolista con 17 punti, frutto 5 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte e di dieci gol fatti e 5 subiti. Il tecnico dei biancoazzurri, Baldini dovrà sicuramente fare a meno di Lorenzo Lonardi, rottura del crociato per lui. Ad Ascoli torneranno da avversari il difensore Riccardo Brosco, attualmente capitano del Pescara, e anche altri ex bianconeri come il centrocampista Luca Valzania, Gianmarco Cangiano e Bentivegna.

TIFOSI. Entra a far parte della famiglia dei “Fan Club ufficiali Ascoli Calcio” anche la delegazione inglese del Woodbridge Town. L’amicizia col club bianconero, nata cinque anni fa grazie ad una corrispondenza epistolare fra il club di Corso Vittorio Emanuele e il club dilettantistico, situato nella Contea del Suffolk, è ogni anno sempre più salda e qualche settimana fa i rappresentanti del Woodbridge, che condividono con l’Ascoli il simbolo del picchio e i colori bianconeri, si sono costituiti come fan club ufficiale col nome “Woodbridge Bianconera” e il presidente è Ben Ramsey, autore della prima lettera inviata all’Ascoli Calcio nel 2019 insieme ad una sciarpa del club inglese.

I sostenitori d’oltre Manica trascorreranno il fine settimana in città e Domenica 6 Ottobre saranno in curva Nord al “Del Duca” per assistere ad Ascoli-Pescara, match valevole per l’ottava giornata d’andata del girone B del campionato di Serie C.

