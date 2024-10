In considerazione dell’elevato afflusso di tifosi ospiti per assistere alla gara del campionato di Serie C

ASCOLI PICENO – “Si informa la cittadinanza che, come da indicazioni delle competenti autorità in materia di pubblica sicurezza, in considerazione dell’elevato afflusso di tifosi ospiti per assistere alla gara del campionato di Serie C tra Ascoli e Pescara (inizio ore 19), nella giornata di domenica 6 ottobre, la Circonvallazione Nord sarà interdetta al traffico anche durante lo svolgimento del match, oltre che, come di consueto, nel lasso di tempo necessario, prima e dopo la partita, a garantire il regolare afflusso e deflusso dei tifosi presso lo stadio Del Duca“.

Così in una nota il Comune di Ascoli, diffusa il 5 ottobre.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.