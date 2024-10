ASCOLI PICENO – Nelle aree rimaste ai margini dello sviluppo capitalistico e mercantile, là dove solidarietà e collaborazione sono sempre state valori irrinunciabili, sono tradizionalmente presenti terre di proprietà collettiva, inalienabili e indivisibili, gestite secondo norme che esprimono una capacità di autogoverno. Né private né pubbliche, dunque, ma collettive, testimoni di un’altra forma di possedere le cui origini risalgono a tempi antichi; un tipo di proprietà che si è mantenuto nella storia e in una certa misura anche nel presente dell’Appennino marchigiano con il nome di “comunanze”. In questo libro di Joyce Lussu del 1989, corredato da nuovi contributi sul tema dei beni comuni in Appennino centrale, emerge in maniera emblematica il modo di “fare storia” dell’autrice, che è sempre relazione col mondo e con l’altro, indagine dei legami del vivere umano con la terra, degli strumenti del potere e, soprattutto, dei modi di resistere e combattere tutte le forme di oppressione, ieri come oggi.

Libreria Prosperi in collaborazione con Circolo ARCI Caciara, venerdì 11 ottobre 2024 alle ore 18:30 presenteranno al Circolo ARCI Caciara (via della Piazzarola 2, Ascoli Piceno) il libro COMUNANZE PICENE. Proprietà collettive tra passato e futuro, Malamente edizioni + Emidio di Treviri [2024], riedizione di due scritti di Joyce Lussu a cura di In Comunanza/EDT, edizione ampliata concontributi di RAN InComunanza, Augusto Ciuffetti, Olimpia Gobbi e le illustrazioni di Valeria Colonnella e Silvia Luciani.

Sarà possibile acquistare il libro al Circolo. Ingresso gratuito riservato ai soci ARCI. Il costo della tessera ARCI è di 10 euro.

Per maggiori informazioni:

[email protected] . [email protected]

