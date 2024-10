ASCOLI PICENO – Dopo il grande successo di pubblico del pomeriggio di domenica scorsa, dedicato al potere delle relazioni sane svoltosi presso la Bottega del Terzo Settore, il Centro Ricreativo Culturale e di Sollievo ADA-Bruno Di Odoardo, propone per venerdì 11 Ottobre, con inizio alle ore 17, un nuovo ed interessante evento in centro città, presso l’Auditorium “Cellini” del Polo Sant’Agostino.

Sempre nell’ambito del progetto “Parlo, mi Informo, Decido…mi Attivo”, che la stessa Associazione sta proponendo da qualche anno per formare ed informare le persone più anziane e non solo, nel nuovo incontro si cambia completamente argomento e per l’occasione sarà protagonista primario il vulcanico Claudio Viccei che presenterà il suo secondo libro, dedicato alla sua famiglia, dal titolo “L’eredità dei Viccei – Storia Antica cronaca attuale”. Già a giugno del 2023 Viccei aveva presentato sempre presso il Centro ADA-Di Odoardo, il primo volume dedicato alla saga familiare dei Viccei, suscitando già in quella circostanza tante curiosità che lo hanno poi stimolato a proseguire nel progetto, realizzando dunque il seguito con una nuova ed interessante pubblicazione che ripercorre nelle pagine anche avvenimenti importanti della storia della città di Ascoli Piceno. L’appuntamento come di prassi sarà introdotto dalla presidente dell’associazione ADA, Paola Luzi, con il vice presidente Francesco Fabiani e coordinato da Giorgio Fiori con specifici incisi di Maurizio Cacciatori. Un incontro dunque di interesse culturale da non perdere, presso il Polo Culturale di Corso Mazzini e gli organizzatori raccomandano pertanto la più ampia partecipazione, aperta liberamente a chiunque fosse interessato.

