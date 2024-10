ASCOLI PICENO – Torna per il quarto anno consecutivo “Padel for Children”, la manifestazione benefica, organizzata

dall’ Associazione I Colori delle Fate Odv con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla ricerca

e al sostegno dei reparti di Oncoematologia Pediatrica.

Durante il torneo, che si svolgerà nei giorni 13 e 14 ottobre presso il Centro Sportivo Piceno

Quartiere Tofare, si sfideranno alcuni tra i migliori atleti amatoriali di Ascoli Piceno e dintorni.

Come per le edizioni precedenti gli incontri saranno articolati in due fasi: la prima a gironi nella

giornata di sabato e la seconda ad eliminazione diretta la domenica.

Grazie alle scorse tre edizioni e grazie all’aiuto di quanti partecipano all’evento, l’associazione è

riuscita a raccogliere il necessario per dare vita a diverse iniziative tra cui l’acquisto di

strumentazione medica di ultima generazione e la partecipazione attiva a progetti di ricerca sui

tumori renali pediatrici – afferma il presidente Danilo Tuccini – Anche quest’anno ci aspettiamo una partecipazione numerosa di spettatori così come numerose sono state le adesioni. Oltre alla risposta entusiasta degli atleti, molti sono stati i partener che hanno voluto contribuire attivamente alla realizzazione della manifestazione ci sentiamo, pertanto, di ringraziare tutti coloro che si stanno prodigando per la riuscita di questo evento”.

