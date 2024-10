ASCOLI PICENO – È Acquasanta Terme, con il sindaco Sante Stangoni, il primo Comune a sottoscrivere la convenzione per lo svolgimento dell’attività di committenza ausiliaria da parte del Comune di Ascoli Piceno quale stazione appaltante qualificata. Tramite la convenzione, il cui schema è stato approvato all’unanimità nell’ultima seduta del consiglio comunale, si vuole favorire l’esercizio associato della funzione di stazione appaltante del Comune di Ascoli Piceno, sia per consentire agli Enti del territorio di potere fare affidamento su un soggetto in grado di assicurare, perché qualificato, lo svolgimento delle procedure di approvvigionamento di lavori, beni e servizi; sia per garantire, in una logica di territorio, la centralizzazione delle committenze, anche al fine di ottimizzare ed efficientare il sistema degli approvvigionamenti.

“Siamo felici che Acquasanta abbia subito aderito – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – e ci auguriamo che altri Enti facciano altrettanto. Siamo sempre impegnati a dare corpo a progetti che permettano il dialogo e lo scambio reciproco tra gli enti del territorio, per rafforzare la collaborazione e migliorare sempre più l’efficienza della macchina amministrativa”.

