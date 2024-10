La storia racconta di un tempo in cui la fame e la mancanza di opportunità spingevano molti a lasciare la propria terra natale in cerca di una vita migliore

APPIGNANO DEL TRONTO – Appuntamento culturale.

“La valigia di cartone-riavvolgi il nastro torna alle radici”. Un viaggio emozionante tra teatro e passione al Teatro Sale di Appignano del Tronto, sabato 12 ottobre alle 21.

A cura del Laboratorio Minimo teatro “La valigia di cartone”. La storia racconta di un tempo in cui la fame e la mancanza di opportunità spingevano molti a lasciare la propria terra natale in cerca di una vita migliore. Con poche cose e tanti sogni, attraversavano mari sconosciuti verso nuove terre. Anche se riuscivano a trovare lavoro, la nostalgia per la casa e gli affetti lasciati alle spalle rimaneva sempre presente. Tra sacrifici e speranze, continuavano a vivere, con il desiderio di un giorno di poter tornare a casa. Lo spettacolo è frutto anche della ricerca presso l’archivio Storico di Ascoli Piceno e di esperienze di appignanesi emigrati all’estero come Saturnino Albertini, Marino Simonetti, Domenico Marcoionni, Giuseppe Antonio Albertini che hanno raccontato al regista tramite video o lettere i loro sentimenti e la loro vita prima e dopo essere emigrati.

Regia di: Mario Gricinella

Testi: Mario Gricinella e Nazzarena Agostini

Cast: Mario Gricinella, Davide Ripani, Francesco Albertini, Nazzarena Agostini

E con Fabio Sorce e Cristina Agostini della scuola di danza “El tango del centro” di Teramo

Ingresso gratuito ma necessaria prenotazione via mail a [email protected]

Lo spettacolo è realizzato grazie al progetto turismo delle Radici presentato dal Comune di Appignano del Tronto e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nell’anno delle Radici.

