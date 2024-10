E’ riservato a persone considerate “fragili”, tra cui invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, persone affette da dipendenze, genitori in difficoltà economica, migranti, donne vittime di violenza e persone detenute o in misure alternative alla detenzione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al corso di formazione di base per magazziniere, un’iniziativa solidale e gratuita che si inserisce nel più ampio progetto “Attenzione fragile!!!”, volto a sostenere l’inclusione sociale e lavorativa di persone in situazioni di vulnerabilità. Il corso è realizzato grazie alla collaborazione tra la Cooperativa Ama Aquilone e Blue Contract cooperativa sociale, con il fondamentale supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

Il percorso formativo, rivolto ad un massimo di 10 partecipanti, è pensato per fornire le competenze necessarie per la figura di addetto al magazzino, integrando teoria e pratica in un programma strutturato su 48 ore totali. Il corso, che si terrà presso la sede operativa della Blue Contract a Centobuchi di Monteprandone e a San Benedetto del Tronto, comprende moduli specifici su:

Sicurezza sul lavoro (12 ore, rischio medio);

Conduzione di carrelli semoventi (12 ore, di cui 4 di pratica);

Introduzione alla gestione logistica e magazzino (4 ore);

Stage di 20 ore presso il magazzino della Blue Contract Coop. Sociale;

Le attività pratiche si concentreranno sulla gestione operativa del magazzino, il facchinaggio e luso di mezzi per la movimentazione delle merci. Il corso è riservato a persone considerate “fragili”, tra cui invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, persone affette da dipendenze, genitori in difficoltà economica, migranti, donne vittime di violenza e persone detenute o in misure alternative alla detenzione. Uno degli elementi distintivi del corso è l’impegno di Blue Contract ad attivare, al termine della formazione, contratti di lavoro o collaborazione trimestrali per almeno il 20% dei partecipanti che avranno completato con successo il percorso.

La partecipazione al corso è completamente gratuita. Le iscrizioni, da presentare secondo il fac-simile disponibile presso gli uffici di Ama Aquilone in via Pasubio, 78 a San Benedetto del Tronto, potranno essere consegnate a mano o inviate via email allindirizzo: [email protected]. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 25 ottobre 2024.

La graduatoria di ammissione verrà determinata in base allordine di arrivo delle domande. Il corso avrà inizio il 28 ottobre 2024 e si svolgerà indicativamente dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì. A coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore verranno rilasciati attestati di frequenza e abilitazioni professionali. Il progetto “Attenzione fragile!!!” rappresenta un importante passo avanti nell’impegno di Ama Aquilone e Blue Contract nel sostenere le persone vulnerabili, offrendo loro opportunità concrete di crescita personale e professionale, attraverso percorsi formativi specifici e sbocchi lavorativi reali.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Ama Lavoro al numero 0735-592530 o via e-mail: [email protected].

