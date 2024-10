La nota manifestazione fa tappa nel capoluogo piceno per offrire degli spunti interessanti, con l’obiettivo di far capire come si esprimono le donne, anche in situazioni di disagio

ASCOLI PICENO – Ultimo appuntamento del Festival OFF, appendice della 12^ edizione del Festival del Giornalismo Culturale di Urbino: giovedì 17 ottobre a partire dalle 10:30 ad Ascoli Piceno presso il Teatro dei Filarmonici si parlerà de ‘Le donne e la comunicazione del disagio’: dopo i saluti istituzionali del Sindaco Marco Fioravanti e dell’assessore comunale all’Istruzione e all’Università Donatella Ferretti, interverranno la consigliera regionale Monica Acciarri, Angelomarco Barioglio, Licia Caprara, la direttrice del Festival del Giornalismo Culturale Lella Mazzoli e Stefano Redaelli.

La giornata in programma ad Ascoli proseguirà poi nel pomeriggio: dalle 16:30, sempre nella splendida location del Teatro dei Filarmonici, gli stessi protagonisti offriranno degli interessanti spunti di riflessione in merito a un tema molto sentito e attuale, ovvero ‘La comunicazione del disagio femminile’ nelle forme letterarie e poetiche.

Un giovedì nel capoluogo piceno molto rilevante sia dal punto di vista culturale che sociale, come spiega Angelomarco Barioglio, direttore medico della struttura complessa di Psichiatria dell’ospedale di Ascoli: “Un evento molto interessante, al quale parteciperò con piacere e incentrando la mia attenzione su come il disagio femminile viene mediato, nell’espressione, dal milieu sociale e culturale. Difatti, le patologie psichiche hanno una causalità multideterminata, che trova il fondamento non solo in fattori biologici, ma anche, in forte misura, in aspetti psicologici, individuali e collettivi”.

La Consigliera Regionale Monica Acciarri sottolinea: “Introdurre nella comunicazione un’ottica di genere significa essenzialmente rispettare e valorizzare i punti di vista femminili sulla realtà sociale, dando ad essi lo stesso valore di quello solitamente attribuito ai punti di vista maschili”.

Il Festival è organizzato dall’Istituto per la formazione al giornalismo e dall’Università di Urbino in collaborazione con la Galleria Nazionale delle Marche. Sono previsti crediti formativi per tutti coloro iscritti all’Ordine dei Giornalisti: necessaria l’iscrizione su piattaforma specifica dell’Ordine stesso, entro martedì 15 ottobre.

