ASCOLI PICENO – L’Amministrazione comunale e le attività del centro storico a confronto per sviluppare idee sul Centro Commerciale Naturale.

Lunedì 14 ottobre, alla Bottega del Terzo Settore, si è svolto il primo incontro di co-progettazione di questa iniziativa, finanziata nell’ambito del progetto PINQuA “formedellAbitare#inAscoli” promosso dal Comune di Ascoli Piceno, con Marche Servizi Soc. Coop. Impresa Sociale come partner. Sono stati circa 50 gli esercenti che hanno preso parte alla riunione, primo passo di un progetto che vuole creare le condizioni favorevoli al rilancio della competitività degli operatori del commercio e dei servizi del centro storico, proprio attraverso la creazione del primo Centro Commerciale Naturale cittadino.

All’incontro, insieme ai referenti del progetto PINQuA “formedellAbitare#inAscoli”, erano presenti il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore al commercio Laura Trontini. “Crediamo molto in quest’idea di aggregare gli esercizi commerciali – ha detto il primo cittadino – in un’ottica generale di integrazione all’interno del contesto urbano. Abbiamo voluto confrontarci con chi tutti i giorni è sul campo per conoscere da loro quali sono le esigenze e i bisogni, fattori fondamentali nella scelta della strada da tracciare”. L’assessore Trontini ha sottolineato: “Gli esercenti hanno espresso soddisfazione per il fatto di essere stati coinvolti e di poter partecipare alle scelte dell’Amministrazione. Quello di lunedì è stato il primo incontro e ne seguirà un altro per continuare il dialogo con gli operatori commerciali del centro”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.