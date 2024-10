Ha necessitato di un sollecito intervento di messa in sicurezza con carattere di somma urgenza, allo scopo di arrestare il peggioramento delle condizioni di danno e dissesto riscontrate per salvaguardare il manufatto nel suo insieme

ASCOLI PICENO – La Conferenza dei Servizi ha approvato l’intervento di riparazione danni

e rafforzamento locale della Chiesa di San Matteo nella frazione Faete di Arquata del Tronto.

La Chiesa, realizzata da maestranze locali tra la fine del Quattrocento e l’inizio del

Cinquecento, annovera un apparato pittorico-decorativo di elevatissima qualità, con

affreschi tardo quattrocenteschi di scuola umbra, attribuiti a Bernardino Campilli di

Spoleto. La Chiesa ha necessitato di un sollecito intervento di messa in sicurezza con

carattere di somma urgenza, allo scopo di arrestare il peggioramento delle condizioni di

danno e dissesto riscontrate per salvaguardare il manufatto nel suo insieme, comprese le

testimonianze storico-artistiche ancora leggibili e rimuovere lo stato di possibile pericolo

per la pubblica incolumità.

Dopo l’intervento di messa in sicurezza, il progetto di restauro,

riparazione e miglioramento sismico sarà attuato mediante opere di smontaggio

controllato del pacchetto di copertura esistente, di puntellamento temporaneo, interventi

sulle murature perimetrali, sulle travature e di antiribaltamento, rifacimento dell’intonaco

e della copertura, installazione della linea vita e opere sugli apparati decorativi. Il costo

dell’intervento è di 380 mila euro.

“Arquata ha pagato il prezzo più caro in termini di vite e di danni materiali. in tutto il

territorio marchigiano- dichiara il Commissario Straordinario Sisma 2016 Guido Castelli –

Questa è un’ulteriore testimonianza della resilienza di un territorio che non si è mai arreso

di fronte a questa tragedia e che vuole ripartire ritornando ad usufruire dei suoi gioielli

storici quali sono le nostre chiese. Ringrazio il Presidente della Regione Francesco

Acquaroli, il Vescovo Gianpiero Palmieri, l’Ufficio Ricostruzione e il Sindaco Michele Franchi

per la grande sinergia e collaborazione messe in campo”.

