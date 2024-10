Giornalista, scrittrice e autrice di reportage da Iraq, Siria e Turchia e inchieste per L’Espresso, Avvenire, Domani, Speciale TG1, SkyTG24, inviata per i programmi di attualità Fuori Onda su La7 e M di Michele Santoro su Rai3

ASCOLI PICENO – Ottobre 2014. Una telefonata dalla montagna di Şingal, al confine tra Turchia, Siria e Iraq, cambierà per sempre il modo di raccontare il mondo di una giovane giornalista. A chiamare è un combattente yazida, una piccola comunità decimata dalla furia dell’Isis, l’organizzazione terroristica che di lì a poco avrebbe colpito anche l’Europa con una serie di sanguinosi attentati. Mentre migliaia di donne sono scomparse, rapite per diventare schiave, e quasi mezzo milione di sfollati fugge dalle proprie case per mettersi in salvo, inizia il viaggio di una giovane donna che da sola decide di raggiungere quelle terre ancestrali per raccontare la tragedia di un popolo fino ad allora sconosciuto e per capire il male che porta con sé ogni conflitto.

Libreria Prosperi in collaborazione con Circolo ARCI Caciara, giovedì 24 ottobre 2024 alle ore 18:30 presenteranno, al Circolo ARCI Caciara (via della Piazzarola 2, Ascoli Piceno), il libro LA LUCE DI ŞINGAL. Viaggio nel genocidio degli Yazidi, People edizioni [2024], della giornalista e scrittrice Sara Lucaroni, autrice di reportage da Iraq, Siria e Turchia e inchieste per L’Espresso, Avvenire, Domani, Speciale TG1, SkyTG24, inviata per i programmi di attualità Fuori Onda su La7 e M di Michele Santoro su Rai3 e autrice dei libi Il buio sotto la divisa. Morti misteriose tra i servitori dello Stato (2021) e Sempre lui. Perché Mussolini non muore mai (2022). Modererà l’incontro il docente, giornalista e redattore di Ithaca Magazine Giorgio Tabani.

Sarà possibile acquistare il libro al Circolo ARCI Caciara, Via della Piazzarola 2, Ascoli Piceno. Ingresso gratuito riservato ai soci ARCI. Il costo della tessera ARCI è di 10 euro.

Per maggiori informazioni [email protected]. e [email protected]

