ASCOLI PICENO – Appuntamento per i giovani.

Atelier_Uno e Apply Aps riportano le feste universitarie ad Ascoli. Appuntamento, all’Annunziata, dalle 23 di mercoledì 23 ottobre all’Annunciata con la Festa delle Matricole.

Un evento gratuito e aperto a tutti. Arricchito dal tema “American College Party” durante la serata, verranno eletti mister e miss Matricola, un evento che ha lo scopo di accogliere in un clima di spensieratezza e di festa i nuovi studenti che celebrano l’inizio del percorso universitario.

Gli organizzatori affermano: “L’obiettivo è quello di promuovere la socializzazione tra la comunità studentesca e la cittadinanza di Ascoli e concedere un momento di svago per tutti coloro che ne hanno bisogno. Ciò avverrà in una location che rappresenta un luogo chiave per relazionare il mondo accademico e la realtà che rappresenta Ascoli, ovvero l’Annunziata. La musica sarà condotta da Dj Manuele Capannelli, che accompagna ormai da tempo il format proposto da Atelier_Uno. E con la voce coinvolgente di Nicolò Capoferri come vocalist. A promuovere l’evento c’è l’intervento di diversi attori tra i quali Archicaffé e Ink service. Non mancheranno momenti di socializzazione, risate e nuove amicizie, in un’atmosfera accogliente e festosa”.

