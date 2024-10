Venti saranno posizionati a ridosso dei luoghi maggiormente frequentati di Monticelli, come l’ospedale, le scuole, le aree verdi, il campo sportivo e la pista ciclopedonale, mentre per gli altri cinque sono in corso valutazioni in base alle necessità

ASCOLI PICENO – Una città più pulita e un maggior decoro urbano. Tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale c’è quello di rendere le Cento Torri un luogo sempre più a misura d’uomo e in questa direzione si inserisce la prossima installazione di 25 cestini stradali, donati dalla ditta Picena Frigor al Comune. Venti saranno posizionati a ridosso dei luoghi maggiormente frequentati di Monticelli, come l’ospedale, le scuole, le aree verdi, il campo sportivo e la pista ciclopedonale, mentre per gli altri cinque sono in corso valutazioni in base alle necessità.

“Voglio ringraziare la Picena Frigor e i titolari Giuseppe e Gianni Carosi per questa donazione, dal grande valore simbolico” ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti. “Vedere aziende e imprese compiere simili gesti per la nostra comunità significa che il progetto ‘Ascoli Green’ è stato compreso, apprezzato e condiviso, a tal punto che anche i privati vogliono contribuire in prima persona al miglioramento del decoro urbano, dell’ambiente cittadino e della qualità della vita dell’intera comunità”.

