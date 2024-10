ASCOLI PICENO – Vigilia di campionato.

L’Atletico Ascoli, per il girone F della serie D, va in trasferta a Fossombrone.

Il mister Simone Seccardini ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal portale del club bianconero.

Ecco le sue parole: “L’Aquila ci ha lasciato delle riflessioni e degli spunti. Durante la settimana abbiamo ascoltato le percezioni che i nostri giocatori hanno avuto in campo. Un confronto quotidiano che ci porterà benefici. Il Fossombrone ha perso soltanto il 10% delle partite casalinghe. Un dato che rivela quanto sia forte fra le propria mura. Una squadra che gioca in maniera offensiva rispetto agli ultimi anni e non è un caso la posizione in classifica, ben meritata. Per quanto riguarda i miei calciatori stiamo valutando la condizione fisica di qualcuno di loro ma chi entrerà in campo lo farà nella maniera giusta. Abbiamo una rosa competitiva e ho fiducia in tutti i miei elementi”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.