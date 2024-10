ASCOLI PICENO – Si informa che l’incontro con i giornalisti previsto per oggi alle ore 12 in via Emidio Luzi per la “Presentazione lavori effettuati presso il campetto di Poggio di Bretta e area attrezzata circostante” è stato annullato causa maltempo.

Così dall’Arengo tramite una breve nota.

