ASCOLI PICENO – Nonostante il Ko a Fossombrone, le impressioni avute dall’allenatore dell’Atletico Ascoli sono comunque buone.

Ecco le dichiarazioni, riportate dal club bianconero, di mister Simone Seccardini nella giornata di domenica 20 ottobre dopo a fine match, valevole per il girone F di serie D: “C’è rammarico per aver perso la gara su palla inattiva. Faccio i complimenti alla squadra perché ha approcciato bene la partita in questo contesto difficile contro un grande Fossombrone. Il risultato è giusto ma ce la siamo giocata a viso aperto. All’inizio è stata una partita a scacchi. Ora testa al Roma City, ci giocheremo contro fra tre giorni. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere la salvezza il prima possibile”.

