ASCOLI PICENO – Il Carnevale di Ascoli spalanca le porte ai giovani per un coinvolgimento attivo e di collaborazione dal punto di vista organizzativo. Un’apertura alle nuove generazioni e, in particolare, alle associazioni giovanili che vorranno fare un passo avanti e rendersi utili nella preparazione delle prossime edizioni della kermesse carnascialesca ascolana.

Il messaggio, forte e chiaro, arriva dal presidente Marco Olori e da tutto il direttivo dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli” e si concretizza attraverso la pubblicazione, sul sito internet ufficiale della manifestazione (www.carnevalediascoli.it), di un avviso – con relativo modulo – per la manifestazione di interesse da parte di tutte le realtà giovanili cittadine interessate ad essere inserite in una specifica anagrafica per poi essere coinvolte nelle varie attività legate alla realizzazione del programma carnascialesco del 2025 e successivi, sempre secondo gli indirizzi e le scelte dell’associazione.

“Per noi è molto importante – spiega il presidente Olori a nome del direttivo – coinvolgere le realtà giovanili, in base alle esigenze, nelle fasi organizzative del Carnevale ascolano. Un modo per renderle partecipi anche nella fase preparatoria, oltre quella auspicabile della partecipazione in maschera. L’obiettivo è anche quello di consolidare i valori della manifestazione tra i giovani anche in prospettiva, per disegnare il futuro del nostro Carnevale”.

L’AVVISO

L’avviso per la manifestazione di interesse ad essere inserite nella specifica anagrafica è indirizzato alle associazioni giovanili in possesso dei seguenti requisiti: essere costituite per atto pubblico o scrittura privata registrata presso l’Agenzia delle entrate; avere la finalità giovanile contemplata all’interno dello statuto ed essere improntate a criteri di democraticità; non avere scopo di lucro; avere sede legale nel territorio comunale di Ascoli; avere il consiglio direttivo composto in maggioranza da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni (non compiuti) che siano siano residenti o domiciliati nella provincia di Ascoli.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire (con l’allegata documentazione richiesta) esclusivamente a mezzo mail a: [email protected], entro le ore 18 del giorno 30 novembre 2024. Non saranno prese in considerazione domande pervenute con modalità diverse. È esclusa ogni altra forma di trasmissione o comunicazione della domanda di partecipazione. L’anagrafica delle associazioni giovanili sarà aggiornata con cadenza triennale e, dunque, il successivo aggiornamento è previsto nel 2027.

