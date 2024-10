Fioravanti: “Considerato, ora, che l’approvazione del progetto e l’affidamento dei relativi lavori comportano dei tempi amministrativi che non sono compatibili con l’urgenza di avviare i lavori presso l’edificio con la massima celerità, inseriremo l’intervento in questione nel Piano delle Opere Pubbliche 2024-2026”

ASCOLI PICENO – Il Comune di Ascoli Piceno risultata assegnatario del finanziamento di 250.095,00 euro da parte del Ministero dell’Istruzione, per la realizzazione di una mensa all’interno dell’edificio scolastico Scuola primaria Falcone-Borsellino di Villa Sant’Antonio, in via Monte Catria.

“Una grandissima soddisfazione, che arriva con perfetto tempismo dopo l’assurda proposta del sindaco Mauro Bochicchio di voler accorpare tale plesso scolastico a quello di Castel di Lama” ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti.

“La notizia appena arrivata dal Ministero dell’Istruzione testimonia ciò che, insieme all’assessore alla pubblica istruzione Donatella Ferretti, avevo già dichiarato nelle scorse ore. E cioè che il Comune di Ascoli Piceno è da sempre attento a tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio, compresi ovviamente quelli situati nelle frazioni. È proprio per questo motivo che la nostra Amministrazione aveva risposto all’avviso pubblico per la presentazione di proposte di realizzazione di mense scolastiche, individuando il plesso Falcone-Borsellino di Villa Sant’Antonio per l’istituzione del tempo pieno, dando seguito anche alle richieste e necessità manifestate dalle famiglie del territorio. Considerato, ora, che l’approvazione del progetto e l’affidamento dei relativi lavori comportano dei tempi amministrativi che non sono compatibili con l’urgenza di avviare i lavori presso l’edificio con la massima celerità, inseriremo l’intervento in questione nel Piano delle Opere Pubbliche 2024-2026” ha concluso il sindaco Fioravanti.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.