ASCOLI PICENO – Con la manifestazione d’interesse formalmente avanzata dalla Magazzini Gabrielli SpA, in risposta all’avviso pubblico del Comune di Ascoli Piceno, è stato accolto il progetto che l’azienda ha presentato in merito alla riqualificazione e rinnovo della rotatoria sita all’incrocio tra le vie Indipendenza, viale Marconi, viale Benedetto Croce e viale Luigi Luciani.

Lo sviluppo di dettaglio del progetto è stato commissionato dall’azienda ascolana allo Studio Laboratorio di Architettura Lab di Milano che ha progettato un intervento importante al fine di valorizzare uno snodo molto importante per la città.

L’intervento finanziato dalla Magazzini Gabrielli sarà volto quindi al rinnovo totale della rotatoria e all’arredo. Infatti, dopo la rimozione dell’attuale fontana e la demolizione e trasporto a discarica delle pareti di contenimento della fontana stessa, verranno eseguiti i lavori per impiantare dei basamenti di fondazione necessari anche per la sistemazione del nuovo arredo.

Gli elementi decorativi che saranno installati vogliono ricordare l’importanza della Quintana per città esibendo quindi nel suo arredo delle sagome in metallo zincato verniciate e sagomate al taglio laser e taglio plasma che riproducono l’assalto al moro da parte del cavaliere in un percorso “ad otto” simulato dall’ installazione di un acciottolato drenante.

“Siamo onorati di poter realizzare con il nostro contributo un’opera così rappresentativa della città proprio nell’anno del 70esimo anniversario della giostra della Quintana – ha affermato Barbara Gabrielli, Responsabile della Comunicazione di Magazzini Gabrielli SpA – Quest’ultima rappresenta Ascoli Piceno in tutto il mondo e la posizione dell’opera, all’intersezione di alcune vie d’ingresso alla città e ben visibile anche a chi arriva dalla stazione ferroviaria, ne rafforza il messaggio”.