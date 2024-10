Un esordio sorprendente ambientato in una campagna magica e incantata e in una Milano che brilla fino ad accecare lo sguardo. Le info

ASCOLI PICENO – Cena alla Rinascita, hai mai mangiato dentro una libreria? Menù di San Martino a cura dell’Osteria del Cigno.

Ospite d’onore Beatrice Benicchi che presenterà il suo romanzo “NON PER CATTIVERIA” (Feltrinelli), letture a cura di Cristiana Castelli.

Un esordio sorprendente ambientato in una campagna magica e incantata e in una Milano che brilla fino ad accecare lo sguardo.

LA SERATA

Cena – bevande incluse 20 euro a persona.

Prenotazione obbligatoria, posti limitati al numero 3401543750 o alla mail: [email protected]

MENU:

antipasti tipici

polenta e salsiccia

castagne e novello

dolcetti della tradizione

IL LIBRO:

“Ogni anno in tutto il mondo mille persone perdono la vita per colpa di un fulmine. Io non sono tra queste.” Così comincia la storia di Anna, che cresce insieme al padre nella casa di campagna della nonna. È orfana di un fratello, ha una madre assente, un papà fallito e una nonna artista e ludopatica, con una passione per i rettili e una tarantola che ha chiamato Golia.

Anna si convince che sopravvivere a un fulmine significa essere diversi e predestinati a grandi cose. Eppure a ventiquattro anni non ha ancora trovato una direzione, e si sente fuori posto ovunque. La storia cambia quando la nonna muore improvvisamente e Anna e il padre Vincenzo devono così fare i conti con una situazione che li porterà a superare le loro ansie e le loro paure. Attraverso una realtà difficile, popolata da un’umanità sfuggente, influencer e personaggi senza scrupoli, in una Milano spietata.

In questo libro le contraddizioni e le bugie diventano l’affresco di un mondo giovane e irrisolto, incapace di prendersi le proprie responsabilità. Eppure una strana saggezza fa di Anna un personaggio di grande solidità.

Non per cattiveria è l’esordio di una scrittrice feroce e ironica, capace di raccontare una storia tanto grottesca quanto reale. Un romanzo che colpisce come un fulmine. Il racconto di una generazione destinata a bruciare occasioni prima di ritrovarsi e di adulti che non sono più capaci di proteggere e farsi guida. In questo libro giovinezza e sapienza letteraria finiscono per viaggiare nella stessa direzione. Beatrice Benicchi si rivela come un talento originale, fuori dagli schemi, lontano da stereotipi e maniere.

“So di star diventando grande perché

ho tre segreti che mi bruciano dentro:

Non dire che non mangi le verdure.

Non dire che dormi con una capra.

Non dire che sei stata colpita da un fulmine.”

