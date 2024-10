ASCOLI PICENO – I bianconeri di mister Domenico Di Carlo scenderanno in campo contro il Pineto domenica 27 Ottobre alle ore 17:30 allo stadio “Pavone-Mariani” per l’undicesima giornata d’andata del girone B del campionato di Serie C. Esauriti i 500 biglietti per il settore ospite, nutrita quindi la presenza dei tifosi bianconeri al seguito.

Il tecnico alla vigilia: “Abbiamo fatto una settimana di lavoro intenso, siamo stati insieme per capire gli errori che facciamo e dove migliorare. La squadra sta bene, vedo nei loro occhi la voglia di rifarsi e i miglioramenti, però voglio vederlo in campo. Mettere tutto quello che si ha per cercare di arrivare a un risultato importante. Il patron? Ha voluto condividere una giornata con noi, ci ha dato sostegno e fiducia, ci ha fatto piacere. Uno stimolo in più per noi per domani, per cercare il massimo possibile non ci dobbiamo accontentare”.

Fisicamente? “Menna e Cozzolino hanno recuperato, l’unico non a disposizione oltre a Curado è Tavcar che ha avuto un affaticamento”.

Linea difensiva? Più che i giocatori stiamo cercando di cambiare i principi di gioco perché a volte commettiamo errori. Siamo migliorati abbiamo concesso poco, ma sono venuti da nostri errori. Ci vuole una prestazione di valore”.

Tremolada? “La squadra è squadra, deve dare qualcosa in più ma la cosa è reciproca. Abbiamo valori inespressi di tanti giocatori. La classifica non rispetta i nostri valori. Dobbiamo vincere più duelli e avere più coraggio di andare oltre i propri limiti, non fare solo il compitino”.

Silipo? “Si ottimo il suo ingresso come quello di D’uffizi abbiamo ora anche Caccavo, sono giocatori che hanno voglia di dare un contributo a questa squadra che ora è in difficoltà, ma le giocate non devono essere fini a sé stesse. Ogni volta che forziamo il gioco prendiamo gol. Sono determinanti, tutti

“A livello mentale la squadra sta crescendo, lo si vede nella compattezza, nell’unità siamo più convinti e determinati con delle pecche si, dobbiamo essere più determinati ancora quello ci porta ad avere una mentalità più forte. Lavorando non di piu, ma meglio. Siamo l’Ascoli e dobbiamo essere capaci di capirlo. Nella lettura delle partite dobbiamo migliorare aumentando la concentrazione”.

“Il Pineto ha un 4-3-3 molto tecnico, molto bene le catene laterali, Tisci ha dato una bella impronta, due esterni ottimi e hanno dei centrocampisti molto aggressivi e di transizione. Noi dobbiamo andare in campo con la mente libera ma grandissima determinazione. Abbiamo un pregio che è la qualità non dobbiamo avere fretta, meno frenesia e più lucidità”.

Sui tifosi. “Che sia di buon auspico la folta presenza, noi abbiamo bisogno di tutti. Dobbiamo noi dare forza ai tifosi, la squadra ha bisogno di loro più compatti siamo più abbiamo possibilità di fare prestazioni migliori. Dobbiamo trascinarli noi“.

La differenza la fa la mentalità della squadra, il mio obiettivo è far rendere la squadra al cento per cento. Abbiamo bisogno ancora di conoscersi. I dettagli sono tanti, ora non posso caricare troppo i ragazzi.

“Noi abbiamo bisogno della società e dei tifosi. Sappiamo che tocca a noi ora, dare nozioni non solo tecnico-tattiche noi usciremo fuori da questa situazione e piu forti dipende tutto da noi”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.