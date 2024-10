ASCOLI PICENO – Artista di culto e maestro della canzone folk americana, Dirk Hamilton fa tappa ad Ascoli Piceno

nel suo tour italiano, questa volta in duo acustico, accompagnato dal chitarrista ascolano

Stefano Sanguigni.

Attivo sin dagli anni ’70, Dirk Hamilton è stato definito dal The New York Press come “l’ultimo

vero poeta legittimo in circolazione”. Sin dagli esordi, infatti, la carriera di Hamilton è stata

quella della musica che racconta storie, una musica caratterizzata dalla costante ricerca

espressiva che mette l’anima in ogni nota.

Un sound unico che fonde elementi folk, rock e blues insieme a testi poetici e profondi, sono

gli elementi che hanno permesso ad Hamilton di collocarsi fra i cantautori più originali emersi in

America negli anni ’70, oltre che a renderlo una figura di spicco per i cultori della buona musica,

in particolare per gli amanti dell’approccio genuino e senza compromessi alla scrittura e alla

performance.

Hamilton è anche uno dei primi artisti “non convenzionali” della generazione d’oro della musica

internazionale in quanto da sempre poco incline all’ingabbiarsi nelle dinamiche del business

musicale: “Scrivo prima di tutto per me stesso. Sia che stia producendo un disco per una grossa

compagnia discografica, sia che stia per esibirmi in strada, ogni mattina io mi alzo e suono e

scrivo canzoni. Io sono nel music business perché scrivo canzoni, non scrivo canzoni per stare nel

music business”.

L’appuntamento è per domenica 10 novembre alle 17:30 al Teatro Filarmonici di Ascoli Piceno,

una cornice che saprà esaltare la bellezza e la poesia delle sue canzoni.

Con la volontà di celebrare un sodalizio tra il cantautorato internazionale e quello locale, il

concerto sarà aperto da due artisti ascolani, Vinicio Simonetti e Vitelli.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale Arteo, con il Patrocinio del Comune di Ascoli

Piceno. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro di Ascoli Piceno e sul circuito

Vivaticket.com

