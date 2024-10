ASCOLI PICENO – In occasione della ricorrenza della Commemorazione dei defunti il Comune di Ascoli Piceno, in collaborazione con la ditta G. Paoli Elettroimpianti s.r.l. e la Croce Verde, ha attivato il servizio di trasporto per persone anziane e diversamente abili all’interno del civico cimitero di Borgo Solestà.

Il servizio – completamente gratuito – verrà garantito tutti i giorni fino al 3 novembre incluso, dalle ore 9 alle ore 17, e sarà realizzato mediante l’utilizzo di automezzi ad alimentazione elettrica. Sempre al cimitero di Borgo Solestà, fino al 5 novembre, è attivo un servizio di vigilanza dedicato svolto da La Vigile Picena, dalle ore 10 alle 16.

Inoltre, in vista del grande afflusso di persone al cimitero nei prossimi giorni, l’Amministrazione comunale ha emanato l’ordinanza dirigenziale 693/2024 con la quale viene regolamentata la viabilità. In particolare da venerdì 1 a domenica 3 novembre, dalle ore 8 alle ore 18, saranno vietate la circolazione e la sosta in alcune vie, mentre sabato 2 novembre dalle ore 8.30 alle ore 13 sarà istituito il divieto di sosta nel parcheggio lato est (ingresso parte vecchia del cimitero) per riservare parcheggi alle Autorità e Associazioni Combattentistiche e d’Arma per la Commemorazione dei caduti di guerra.

Infine, dal 26 ottobre al 3 novembre, a Borgo Solestà e nei cimiteri rurali comunali, è stata disposta la sospensione di tutti i lavori di costruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria in corso presso sepolture private di ogni tipo, nonché ogni altro lavoro o intervento edilizio. Per ragioni di sicurezza, nello stesso periodo è stata vietata la circolazione di veicoli privati all’interno di tutti i cimiteri, fatti salvi gli accessi già antecedentemente autorizzati e che, comunque, potranno essere interdetti per esigenze di sicurezza dalla Polizia Municipale qualora ritenuto opportuno in base all’afflusso di visitatori.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.