MILANO – Nel secondo giorno di SMAU, oggi mercoledì 30 ottobre, i riflettori milanesi si sono accesi sulle 20 startup marchigiane presenti alla collettiva di Camera e Regione Marche all’evento di riferimento per l’economia sui temi dell’innovazione.

Nel corso della mattina le imprese sono state protagoniste dello Startup Safari in cui i rappresentanti di Camera di Commercio e Regione Marche hanno incontrato le 20 aziende innovative in fiera grazie al contributo dei due Enti: un momento di approfondimento e creazione di collegamenti; diverse delle realtà a Milano, ad esempio, presentano innovazioni di prodotto e processo dai risvolti importanti in tema di sostenibilità ambientale e circolarità e sono state pertanto già coinvolte alla Fiera di Ecomondo di Rimini della prossima settimana. Tra loro AURA, con sede a Filottrano (AN), che crea pareti di foreste per interni: pannelli di verde traspirante capaci di purificare l’ambiente trattenendo i principali inquinanti e abbattere drasticamente la necessità di impianti di climatizzazione, con benefici misurati su ambiente e salute. O Centauroos (di Ascoli Piceno) che usano materiali di scarto dell’edilizia (comprese quelle derivanti dalle macerie del cratere) per realizzare complementi d’arredo e elementi architettonici con l’uso della stampante 3 D.

Possibili collegamenti e collaborazioni sono emerse, durante il giro di incontro con le imprese, anche in altri ambiti produttivi cruciali per l’economia marchigiana: c’è una start up, ad esempio, Youaddict, che fornisce alle imprese della moda un servizio di personalizzazione delle scelte di shopping per i propri clienti per integrare il proprio guardaroba con articoli nuovi acquistati on line nell’ottica di sfruttare al meglio il proprio armadio evitando sprechi e stimolando una cultura del consumo orientata a prodotti tessili e calzaturieri durevoli e di qualità.

Tra le realtà presenti diverse anche quelle nate come spin off del sistema universitario marchigiano, come la GAIA srl che vede coinvolti ricercatori UNIMC e DI VRAI (Visual Robotic and Artificial Intelligence- lab di UNIVPM); molteplici gli ambiti di azione e interesse: cultura e formazione (c’è la Deepreality di Pesaro, per dirne una, che ha digitalizzato e reso navigabile on line tutta Civitanova Marche), medico sanitario (come Point Pressure di Ancona che ha presentato un dispositivo per migliorare il movimento degli arti inferiori nei pazienti con disturbi neurologici), agro-tech (con Rafla di Montegiorgio, FM, che crea soluzioni robotiche al servizio dell’agricoltura), sicurezza (Mine Crime di Ancona ha messo a punto una tecnologia che raccoglie e analizza dati su criminalità e degrado urbano).

” Siamo a SMAU dalla costituzione della Camera delle Marche, abbiamo creduto in questa opportunità da subito e abbiamo portato circa 150 start up a Milano in un gigantesco esercizio di scouting che oggi vengono a SMAU anche in autonomia. L’aria è cambiata, incontriamo molti imprenditori giovani, si nota un nuovo approccio al passo con le esigenze dei tempi” commenta Gino Sabatini Presidente di Camera Marche a cui fa eco anche Pierantonio Macola, Presidente di SMAU “sì, il passo è cambiato, e la sensazione è che ci sia un nuovo fermento e finalmente molte delle start up passate per SMAU hanno spiccato il volo strutturandosi”.

Soddisfatto l’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Marche, Andrea Maria Antonini, in visita alla collettiva ” Riscontriamo davvero un alto livello delle start up in fiera, è il segno che quanto abbiamo seminato nel tempo a favore dello sviluppo innovativo di territorio e imprese funziona bene, molte start up si sono consolidate e SMAU si conferma un momento di networking e relazione, che in questo ambito più che in altri, è fondamentale per crescere”

Sempre oggi le Marche sono state ospite d’onore al Live Show sul tema “Verso l’Innovazione Tecnologica: digitalizzazione e nuove soluzioni applicate” moderato da Eleonora Chioda di Repubblica, assieme ad alcune aziende vincitrici del Premio Innovazione SMAU tra cui Simonelli Group, Amplifon, Lamborghini, KPMG, Sispi – Sistema Palermo Innovazione.

Diverse le marchigiane, oltre a Simonelli GRoup e Clementoni, ad essersi aggiudicate riconoscimenti in questa edizione di SMAU: Transfer Trade, ad esempio (Premio SMAU) e Nebula srl (Premio Innovazione).

Fuori collettiva, ma vicine ad essa, tre imprese marchigiane venute “con le loro gambe”: sono Revolt srl (AN) , Janux Srl (AN) e Ubisive srl (MC)

