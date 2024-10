Nel mese di ottobre dedicato alla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione per cercare di contrastare il tumore al seno che ogni anno colpisce migliaia di donne nel mondo, il ricavato sarà devoluto al Service Distrettuale 2090xAIRC

VALLE CASTELLANA – Sabato 26 ottobre , immersi nella natura, si è svolto “Assaggi d’Autunno”, evento organizzato dai Rotaract Club di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto.

Accompagnati dalla guida Sante Quaglia dell’associazione Gigaro88 e dal Fitopatologo Prof. Camillo Di Lorenzo, il gruppo è partito per una passeggiata alla scoperta delle curiosità e delle meraviglie di San Giacomo di Valle Castellana, località turistica montana sita a quota 1105 m s.l.m. sulla Montagna dei Fiori. Sono tante le curiosità apprese di questo bellissimo territorio: dalla storia delle “Caciare”, costruzioni di appoggio per gli attrezzi dei lavoratori del luogo, a quella della funivia di Monte Piselli, fino ad arrivare alla storia del “Percorso della Memoria”, luoghi che tra il 1943-1944 videro scontrarsi i partigiani dell’Ascolano con le truppe tedesche. Inoltre, non sono mancati panorami mozzafiato nella natura incontaminata all’insegna della scoperta di specie di piante ed animali del luogo.

Al termine della passeggiata, è seguito presso l’Hotel Remigio un gustoso pranzo dai sapori autunnali, con caldarroste e vino cotto.

Durante il pranzo, è stato siglato il gemellaggio tra i due Rotaract Club, rafforzando così lo spirito di amicizia e di collaborazione.

Nel mese di ottobre dedicato alla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione per cercare di contrastare il tumore al seno che ogni anno colpisce migliaia di donne nel mondo, il ricavato sarà devoluto al Service Distrettuale 2090xAIRC per sostenere la ricerca contro il cancro della Fondazione Airc. L’evento aderisce inoltre al Service Divulgativo “2090Borghi“, per la tutela e la valorizzazione dei borghi del nostro territorio.

Oltre ai partecipanti e alle autorità rotariane e rotaractiane intervenute, un sincero ringraziamento va al Prof Di Lorenzo per aver narrato con passione le peculiarità di San Giacomo, e alla guida dell’associazione Gigaro88 Sante Quaglia per l’aiuto durante il percorso.

“Andare alla scoperta del nostro territorio all’insegna dell’amicizia e della solidarietà è stato e sarà uno dei nostri principali obiettivi che porteremo avanti in sinergia con il Rotaract Club di San Benedetto” dichiara la Presidente del RAC di Ascoli Piceno, Silvia Nespeca.

“Quando l’amicizia si unisce al Servizio, non possono che nascere collaborazioni proficue e concrete come quella instaurata con il Rotaract di Ascoli Piceno. I nostri Club, oltre ad essere vicini territorialmente, hanno dimostrato quanto possa essere arricchente essere vicini anche negli intenti, perché l’unione fa la forza” dichiara la Presidente del RAC di San Benedetto del Tronto, Martina Ratta.

