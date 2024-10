A partire dalle ore 8 ci sarà l’ingresso di circa 250/300 atleti, in piazza Arringo. L’inizio della gara è alle ore 9 dove gli atleti partiranno scaglionati per raggiungere la prima postazione in zona San Giacomo

ASCOLI PICENO – Tutto pronto per un appuntamento molto sentito.

Oggi, 31 ottobre, si è svolta ad Ascoli Piceno nella sala Ceci della Pinacoteca, una conferenza stampa di un evento sportivo che interesserà il nostro territorio.

Nell’occasione è stata presentata la quarta tappa della gara enduro del circuito regionale Enduro Marche Series, manifestazione che si svolgerà per la prima volta in città, domenica 3 novembre, sui sentieri dell’Ascoli Trail Area.

Hanno partecipato alla conferenza l’assessore allo sport Nico Stallone, Alessio Mancini, Massimo Di Eugenio e Massimo Cornacchia del Gruppo Sganasso.

L’inizio della manifestazione è previsto alle ore 8 del mattino per protrarsi fino alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 17.

A partire dalle ore 8 ci sarà l’ingresso di circa 250/300 atleti, in piazza Arringo. L’inizio della gara è alle ore 9 dove gli atleti partiranno scaglionati per raggiungere la prima postazione in zona San Giacomo. Da San Giacomo scenderanno in Mountain Bike sui sentieri Ata effettuando tre prove speciali cronometrate in discesa. Alle ore 16 circa la premiazione degli atleti e la chiusura della manifestazione.

Nico Stallone apre la conferenza: “Gli eventi sportivi portano una grande affluenza di persone in città. Visitatori, parenti degli atleti e appassionati restano, ad evento concluso, vari giorni ad Ascoli per ammirare le nostre bellezze. Oppure programmano le prossime vacanze, una vetrina quindi di tutto prestigio”.

Massimo Cornacchia prosegue: “Questo progetto, Ascoli Trail Area che vuole essere il punto riferimento della bicicletta. La Mountain Bike sta diventando sempre più motivo per visitare al meglio una città o i sentieri limitrofi. Abbiamo tracciato nove percorsi tutti fruibili e mappati con il Qr Code. Tutto ciò ci permette di ricevere apprezzamenti non solo da appassionati locali ma anche provenienti da altre zone d’Italia. Questo evento vuol fare conoscere il mondo dell’endurismo a chiunque e la tappa di Ascoli ha un obiettivo ben chiaro”.

Massimo Di Eugenio dichiara: “Per la prima volta saremo presenti ad Ascoli sui sentieri della Trail Area, pubblicizzati nel periodo recente e che hanno avuto l’ammirazione di ciclisti e appassionati di endurismo molto importanti. Si parte da piazza Arringo e si arriva a Piazza Arringo. Gara cronometrata solo in discesa, partenza alla francese (due alla volta) dove si raggiungerà San Giacomo e lì scatterà la competizione. Ci saranno oltre 200 partecipanti. Molti atleti verranno con le proprie famiglie che avranno il modo di conoscere la città di Ascoli”.

Alessio Mancini conclude: “Per quanto riguarda la parte comunicativa dell’evento stiamo riscontrando un buon numero sui vari Media. I Social oggi sono un metodo importante di comunicazione e ringraziamo il Comune di Ascoli per il supporto anche in questa occasione”.

