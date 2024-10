ASCOLI PICENO – La presidente Arianna Trillini, il direttore Francesco Balloni, i componenti della presidenza e l’intera struttura della CNA di Ascoli Piceno si congratulano con Graziano Giordani per la nomina a Cavaliere del Lavoro.

La prestigiosa onorificenza con cui il presidente Mattarella ha insignito il titolare di “Graziano Ricami” è un traguardo che riempie di orgoglio il tessuto imprenditoriale locale e l’intero territorio piceno, a cui Giordani ha sempre dimostrato un encomiabile attaccamento, come confermato anche qualche mese fa dalla partecipazione in qualità di presidente della giuria alla sfilata sambenedettese di Fashion Mood.

L’attenzione da sempre riservata alla qualità, la cura del dettaglio e la solidità della rete di rapporti commerciali tessuta ogni giorno in ogni angolo del pianeta sono la testimonianza perfetta delle spiccate doti umane e professionali che il presidente della Repubblica ha scelto di omaggiare. Doti che da sempre fanno di Graziano Giordani un punto di riferimento per la comunità locale, oltre che un esempio prezioso per i giovani imprenditori attivi in ogni settore.

