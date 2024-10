Un confronto particolarmente apprezzato dagli imprenditori presenti, che durante la cena hanno poi avuto modo di conoscere e far conoscere più a fondo i rispettivi progetti imprenditoriali in un piacevole momento conviviale

ASCOLI PICENO – A tavola insieme ad imprenditori attivi in tutte le Marche per conoscersi meglio, condividere idee e confrontarsi su temi estremamente attuali tra chi fa impresa, per prepararsi ad affrontare le sfide di oggi e di domani.

Con questo spirito, nella serata di ieri, mercoledì 30 ottobre, una delegazione del direttivo CNA Giovani imprenditori Ascoli Piceno ha preso parte al “Next Lab 2024”, l’evento promosso da CNA Marche a Montemarciano (Ancona) per stimolare un confronto costruttivo su tematiche di fondamentale importanza, specie per le imprese giovani.

In attesa del CNA Next in programma a Roma il prossimo 12 dicembre, i giovani imprenditori marchigiani hanno animato un dibattito ricco di spunti di riflessione e incentrato sulla formazione, sulla trasmissione d’impresa e sul credito, cardini di un percorso che, a partire dalle indicazioni fornite dai territori, contribuirà a formulare delle proposte concrete per agevolare l’impresa giovanile in tutta Italia.

Dopo i saluti del segretario CNA Marche Moreno Bordoni, della coordinatrice CNA Giovani imprenditori Marche Monica Fagnani e della presidente CNA Giovani imprenditori Marche Selene Re, i presenti hanno avuto l’opportunità di ascoltare due testimonianze concrete di imprese condotte da giovani del territorio, affidate a Eleonora Alesiani, offidana e componente del direttivo CNA Giovani imprenditori Ascoli Piceno, e all’imprenditore pesarese Matteo Boldreghini.

Successivamente, a sorteggio, i presenti sono stati suddivisi in tre tavoli di lavoro che, al termine di un’attenta riflessione sui temi proposti, hanno condiviso le medesime problematiche e possibili soluzioni, evidenziando una visione comune dell’imprenditoria giovanile.

Un confronto particolarmente apprezzato dagli imprenditori presenti, che durante la cena hanno poi avuto modo di conoscere e far conoscere più a fondo i rispettivi progetti imprenditoriali in un piacevole momento conviviale.

«Il nostro obiettivo è accompagnare e sostenere la crescita dei giovani imprenditori del territorio nel segno di interessi comuni che la CNA promuove e tutela, nella regione più artigiana d’Italia – dichiara Moreno Bordoni – L’attuale andamento demografico penalizza i più giovani, ma grazie alle opportunità offerte dalla comunità CNA è possibile andare oltre ogni ostacolo e coltivare il proprio sogno imprenditoriale

«Abbiamo scelto di promuovere questo incontro per formulare insieme delle proposte in grado di favorire il ricambio generazionale e consentire a sempre più giovani di avviare la propria impresa – afferma Monica Fagnani – In questo modo, inoltre, i giovani imprenditori hanno l’occasione di confrontarsi direttamente con potenziali partner commerciali, alimentando una rete di idee e progetti imprenditoriale che da sempre è il fulcro della nostra associazione».

«Il bello di questo evento è che il lavoro svolto insieme agli imprenditori attivi in tutte le province marchigiane potrà avere delle ricadute importanti anche a livello nazionale – sottolinea Selene Re – Le riflessioni emerse durante la serata presentano molti punti di contatto con quelle condivise dagli imprenditori di altre regioni, il che rappresenterà un valore aggiunto nell’elaborazione di proposte di interesse nazionale».

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.