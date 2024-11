Il Picchio racimola un punto ad Arezzo, 1-1 nella gara valida per la tredicesima giornata del girone B del campionato di Serie C.

ASCOLI PICENO – Il Picchio racimola un punto ad Arezzo, 1-1 nella gara valida per la tredicesima giornata del girone B del campionato di Serie C. Una vittoria sfumata per la squadra di mister Di Carlo, vantaggio al 70′ Corazza, tiro ad incrociare che sfrutta un bellissimo assist di Tremolada. Gli amaranto pareggiano all’84esimo, dal dischetto Pattarello infila in rete.

Punto che porta il Picchio a quota 10 punti in classifica. Prossimo match domenica prossima alle 15 contro il Pontedera al Del Duca, toscani che salgono a quota 12 dopo il pareggio contro il Milan futuro. Il Pescara rimane capolista, nonostante la battuta d’arresto contro la Vis Pesaro. La Ternana a valanga sulla Spal, cala il poker. Il Campobasso prosegue la sua serie positiva grazie al tris sulla Lucchese. La Torres sale al secondo posto, con 28 punti a -2 dal Pescara, grazie alla vittoria netta sulla Pianese.

LE ALTRE DEL GIRONE B



Ternana 4-1 Spal

Torres 3-0 Pianese

Gubbio 1-0 Rimini

Vis Pesaro 1-0 Pescara

Campobasso 3-0 Lucchese

Legnago Salus 2-2 Perugia

Arezzo 1-1 Ascoli

Pontedera 1-1 Milan Futuro

Pineto 1-4 Carpi

Sestri Levante 0-0 Virtus Entella

CLASSIFICA

