ASCOLI PICENO – “Le condizioni dei nostri ragazzi sono discretamente buone. Sono vigili e coscienti. Sono stati trattenuti per ulteriori accertamenti che si svolgeranno nel corso della giornata odierna. Tac e lastre hanno scongiurato la presenza di emorragie e fratture. Attendiamo fiduciosi l’esito degli ulteriori esami”.

Così l’Avezzano in una nota ufficiale diffusa nella mattinata del 4 novembre sulle condizioni di Esposito e Senese dopo il brutto scontro fortuito di gioco nel match, poi sospeso, contro l’Atletico Ascoli, girone F di serie D: “Superato il trauma dello spavento di ieri, ci corre l’obbligo, oltre il piacere, di ringraziare in primis la Dottoressa Roberta Danieli, rapida nell’intervenire scongiurando il peggio, e successivamente il Presidente dell’Atletico Ascoli Graziano Giordani, il Direttore Sportivo Mario Marzetti e tutti i Dirigenti e collaboratori dell’ Atletico Ascoli per la disponibilità, la vicinanza e l’assistenza offerta. Un augurio speciale di pronta ripresa per i nostri ragazzi”.

Il Patron ascolano Graziano Giordani, unitamente ai soci e a tutta la società dell’Atletico Ascoli, esprimono la più profonda gratitudine nei confronti della dottoressa Roberta Danieli, anestesista e rianimatore presso l’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno: “Per la dedizione e la professionalità mostrata a seguito dello scontro di gioco tra i due calciatori dell’Avezzano Calcio. Solamente la prontezza e le competenze del medico, supportato dagli operatori sanitari presenti, ha fatto sì che la delicata situazione si risolvesse senza gravi conseguenze. L’Atletico Ascoli augura ad Alberto e ad Andrea di tornare a calcare i campi da calcio nel più breve tempo possibile”.

