ASCOLI PICENO – «L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha pubblicato una serie di decreti tracciando il punto della situazione in

materia di edilizia cimiteriale nel cratere marchigiano – spiega il commissario alla ricostruzione, Guido

Castelli -. L’intervento più importante è sicuramente quello riguardante il cimitero di Visso, dove stanno

per partire i lavori di riparazione per un importo di 4,5 milioni sul sito che il terremoto del 2016/2017 ha

gravemente danneggiato. L’opera di rilancio di questi territori martoriati passa anche da questi presidi

importantissimi soprattutto per le piccole comunità. Ringrazio l’Usr, i Comuni coinvolti e la Regione

guidata dal presidente Acquaroli».

Il cimitero di Visso (Mc), che incorpora alcune delle superstiti

costruzioni dell’antico Castel San Pietro, si fa risalire alla seconda metà del sec. XIX; complesso e delicato

l’intervento previsto sulla parte monumentale e sugli ampliamenti successivi.

A Visso, sono poi in corso i lavori sul cimitero della frazione di Villa Sant’Antonio (786.000 euro), che

stanno interessando solo la parte più antica del complesso, mentre al cimitero di Mevale c’è appena

stato il via libera della Conferenza regionale al progetto di recupero, che ha un importo di 260.000 euro.

Sempre nel Maceratese, la Conferenza regionale ha approvato anche i progetti dei cimiteri di

Corridonia, dove avverrà il ripristino funzionale del porticato di ingresso (120.000 euro), di San Vittore a

Cingoli (450.000 euro) e di Bolognola (678.550 euro).

Nel Piceno, ok ai progetti per i cimiteri di Folignano (intervento di messa in sicurezza, 130.000 euro),

Spinetoli (750.000 euro), Tofe di Montemonaco (250.000 euro), San Giorgio all’Isola a Montemonaco

(200.000 euro) e nelle frazioni ascolane di Piagge (70.000 euro), Polesio (200.000 euro), Pianaccerro

(50.000 euro), Funti (50.000 euro) e Venagrande (400.000 euro).

Approvati i progetti anche per i cimiteri di Monte Rinaldo, nel Fermano, per un importo di 293.000 euro,

e per l’intervento sul civico cimitero di Belvedere Ostrense (Ancona), per un importo di 457.235 euro.

