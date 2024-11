ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale.

Sabato 9 novembre alle 21 presso il Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno andrà in scena il secondo spettacolo in concorso della Rassegna Ascolinscena 2024-2025 dal titolo “Quando vengono i vicini” della Compagnia Secondavolta di Firenze.

La storia racconta di Sandro e Lea, sposati da tempo. Il loro legame non è più quello di una volta, non c’è più dialogo tra di loro e parlano solo dei problemi quotidiani della vita o per punzecchiarsi a vicenda. Un giorno Lea decide di invitare a cena i nuovi vicini di casa, Rocco e Benedetta, che sembrano essere il loro esatto opposto: sono passionali, focosi e molto affiatati. Dopo aver rotto il ghiaccio a tavola, Sandro e Lea si renderanno conto di invidiare parecchio i nuovi conoscenti i quali, avendo compreso la situazione di stallo che aleggia nella coppia più navigata, faranno una proposta decisamente audace a cui seguiranno fraintendimenti, equivoci e incomprensioni da ridere.

La compagnia teatrale SecondaVolta è stata fondata a Firenze il 22 febbraio 2010 da un’idea di Francesco Falsettini e Marco Ugolini a seguito di una precedente esperienza in un’altra compagnia teatrale fiorentina. Il Presidente in carica è Maurizio Sequi a cui è affidata anche la direzione artistica del gruppo. La Compagnia SecondaVolta opera all’interno del Teatro ACLI di Ponte a Ema (FI) che ospita ogni anno un ricco cartellone di spettacoli e collabora a stretto contatto con la compagnia stabile incaricata della gestione, sopperendo anche a ruoli organizzativi e tecnici. La produzione della compagnia SecondaVolta conta almeno uno spettacolo per stagione e le messe in scena variano da opere di Neil Simon ad Achille Campanile, da Robert Harling ad opere originali di Falsetti ed Ugolini.

Sabato 9 novembre sul palco del PalaFolli ci saranno Cristina Bacci, nel ruolo di Lea, Angelo Catalano, nel ruolo di Sandro, Vania Bisulca, nel ruolo di Benedetta e Claudio Pifizzi nel ruolo di Rocco.

La regia è di Francesco Falsetti, direttrice di scena è Francesca Parrini, audio e luci di Marco Ugolini. Gli autori del testo sono Falsetti e Capaccioli.

Ascolinscena è organizzata da Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e la Compagnia dei Folli e propone da diciasette edizioni le commedie più divertenti in circolazione.

Come consuetudine, a termine dello spettacolo, attori e pubblico potranno incontrarsi presso il Bar del PalaFolli per una degustazione di vino e stuzzichini offerti dal Supermercato Tigre di Villa Pigna.

L’appuntamento è per sabato 9 novembre alle ore 21.

I biglietti sono in vendita presso il PalaFolli Teatro oppure sul sito www.palafolli.it.

Info www.palafolli.it – 0736 35 22 11.

