RIMINI – Oltre 30 imprese marchigiane dal 5 all’8 novembre all’evento fieristico riminese dedicato ai temi dello sviluppo sostenibile

Le Camere di Commercio sono impegnate da anni sul tema della green economy attraverso un insieme articolato di attività. Il Rapporto Green Italy realizzato da sistema camerale Fondazione Symbola e Tagliacarne e che monitora le imprese che investono nel green, dice che per le Marche si tratta ancora di una quota ridotta: su 145.844 imprese, 15.770 quelle che hanno messo in cantiere eco-investimenti nel periodo 2019–2023.

“C’è dunque ancora molto lavoro da fare per coinvolgere tutte le imprese della doppia transizione” commenta il Presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini “Come sottolineato anche dal Presidente Prete la spinta all’innovazione – genera nuovi fabbisogni professionali e richieste di competenze green che le stesse imprese faticano a trovare. Camera Marche affronta anche questa sfida forte della filiera istituzionale che la vede agire sui temi dello sviluppo sostenibile in collaborazione con i Ministeri di riferimento rete camerale, Dintec, ENEA (con cui l’ente camerale è a Ecomondo di Rimini ), Ecocerved e il Punto Impresa Digitale: nell’ottica di portare avanti transizione digitale e green abbiamo integrati coi servizi del nostro PID i progetti di economia circolare”.

Camera Marche ha inoltre supportato, con una misura dedicata, le imprese della regione nell’acquisizione di servizi di consulenza, formazione e certificaziobe per effcientamento energetico ed economia circolare; nel solo 2024 erogati voucher per 860mila euro andati a 140 realtà marchigiane.

E nel segno del binomio innovazione e sostenibilità, dopo la recente partecipazione a SMAU, a Ecomondo, Camera Marche ha presentato, con le esperienze virtuose marchigiane in collettiva, anche il nuovo strumento SUSTAINability; autovalutazione della sostenibilità di impresa nell’ambito di un incontro in fiera molto partecipato da imprese e operatori economici.

Dichiarazioni delle imprese che hanno portato testimonianza all’incontro:

Solux: “Il percorso verso la decarbonizzazione delle imprese, soprattutto quelle energivore, richiede competenze multidisciplinari e specialistiche. Per questo abbiamo creato Solux Energy Angel, un insieme di servizi ingegneristici e strategici volti a catturare le opportunità della transizione e a guidare le imprese verso l’efficientamento energetico e l’autoproduzione di energia da fonte rinnovabile”.

Per Manifaktura, essere presenti ad Ecomondo rappresenta un’opportunità strategica e un momento chiave per accompagnare le aziende nel percorso verso la transizione ecologica. “Questo evento ci permette di condividere i trend di mercato più innovativi, di discutere le normative emergenti e di valutare gli strumenti che saranno essenziali per affrontare con successo le sfide del futuro. Siamo particolarmente grati del supporto della Camera di Commercio delle Marche, che ci consente di ampliare la nostra visibilità, di far conoscere i nostri servizi e di offrire alle aziende un punto di riferimento concreto per orientarsi in questo complesso percorso di cambiamento”.

