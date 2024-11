ASCOLI PICENO – Il Sindaco Marco Fioravanti e l’assessore all’Ambiente Attilio Lattanzi hanno presentato il progetto del “Parco della Salute” a “Ecomondo”, l’evento annuale leader nei settori della green e circular economy in corso di svolgimento a Rimini. “Un’importante occasione per illustrare a una platea di tecnici, professionisti e addetti ai lavori l’ambizioso progetto che, come Amministrazione Comunale, vogliamo realizzare nel quartiere di Monticelli” ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti. “Si tratterà di un ampio parco urbano che rivestirà non solo funzioni ludico-aggregative, con aree giochi e un’area cani, ma anche di cura e benessere della persona, come nei casi di individui affetti da Alzheimer, autismo o altre forme di disabilità. Il progetto permetterà di proseguire il percorso, già avviato da diversi anni, di incremento di quelle politiche volte a migliorare l’intero ambiente cittadino e la qualità della vita della comunità ascolana. Il fatto che il “Parco della Salute” sia stato apprezzato in un evento importante come quello di Ecomondo-Rimini dimostra il grande valore dei progetti e delle attività che stiamo mettendo in campo per Ascoli e gli ascolani”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore Attilio Lattanzi: “La recente classifica stilata da Legambiente nell’ambito del progetto ‘Ecosistema urbano 2024’ ha evidenziato un miglioramento di ben 11 posizioni per la nostra città, con il capoluogo piceno tra i migliori in Italia nell’indice della qualità dell’aria, con basse concentrazioni di polveri sottili (Pm10 e Pm2,5). Continuiamo a lavorare sul tema ambientale in tutte le sue sfumature: dal progetto Ascoli Green al decoro urbano, passando per la mobilità sostenibile, la gestione del verde pubblico e la grande attenzione alla raccolta rifiuti”.

