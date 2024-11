L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 8 novembre, è di 28,7 milioni di euro.

CASTIGNANO – Festa nelle Marche grazie al SuperEnalotto. Nel concorso di giovedì 7 novembre, come riporta Agipronews, a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, centrato un “5” da 34.130,20 euro presso la Tabaccheria Armandi, situata in Piazza Umberto I, 16.

L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 8 novembre, è di 28,7 milioni di euro.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.