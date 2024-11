ASCOLI PICENO – “Quanto emerso dal tavolo convocato al Ministero il 7 novembre per discutere del futuro della Beko Europe, non è soddisfacente. Anzi ci fa preoccupare per il futuro degli stabilimenti marchigiani della multinazionale, in particolare per il polo di Comunanza. Già a settembre c’erano state le avvisaglie di problemi per lo stabilimento di Fabriano. Per questo, insieme ai colleghi del gruppo Pd ho provveduto a presentare subito un’interrogazione in Regione per sensibilizzare Acquaroli a farsi parte attiva nella problematica.”

Così la capogruppo Anna Casini, a margine del tavolo ministeriale convocato sul futuro della Beko Europe che nelle Marche vede stabilimenti a Comunanza e Fabriano.

“L’azienda ha annunciato la rivalutazione della presenza nei settori del lavaggio e della refrigerazione, per evitare altre perdite di cassa. Ed il lavaggio è proprio il settore produttivo di Comunanza. Non possiamo permetterci – commenta Casini – che nel cratere sismico arrivi l’ennesima mazzata sul lavoro. Non possiamo permettercelo se vogliamo dare un futuro alle aree interne. È importante che tutte le istituzioni si attivino per convocare subito un nuovo tavolo a tutela della tenuta occupazionale della nostra Regione.”

