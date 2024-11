ASCOLI PICENO – C’è anche l’ascolano Carlo Ugo Fiori tra quei giovani “Angeli del fango” di Valencia che si sono sin da subito mobilitati per contribuire a ripulire il gran fango conseguente alla perturbazione causata dal tifone Dana, dello scorso 29 ottobre, che ha sommerso la zona sud della città, provocando anche oltre 220 morti.

Per fortuna il nostro concittadino, che si trova a Valencia per motivi di studio, risiede in zona periferica, a nord del fiume Turia esondato e pertanto non ha avuto problemi di sorta per la catastrofe, se non logistici collaterali. Ma pur se non direttamente coinvolto, con altri amici “angeli” si è immediatamente rimboccato le maniche per contribuire, dopo essersi premunito di idonei attrezzi, a ripulire case scantinati e strade dalla melma, che in alcune zone ha sommerso praticamente tutto.

Il lavoro da fare è enorme e la fatica a fine giornata altrettanto, ci ha fatto saper Carlo Ugo Fiori, ma evidentemente sia lui che gli altri suoi coetanei, che si impegnano nel loro tempo libero in questa azione del tutto volontaristica e con spirito di grande solidarietà, riconfermano come ancora tra i giovani di oggi ci sia molto di buono.

