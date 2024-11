ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale.

A “La Birretta” di Ascoli Piceno, in Largo Crivelli, giovedì 14 novembre torna ad esibirsi per la rassegna “Stand-AP Comedy” con il nuovo spettacolo “Sciabadà”.

“Sciabadà” è un termine che indica il recuperare praticamente a tempo scaduto una situazione che sembrava irrimediabilmente compromessa ed è quello che Antonio Ricatti cerca di raccontare nel suo ultimo spettacolo comico. Una catena di monologhi mai così intimi prima d’ora che vuole, attraverso la risata, puntare una luce su alcuni temi a lui cari: la famiglia, il terrore per i medici, la tanto amata volgarità. In un’ora di continuo botta e risposta con il pubblico, questo show porta avanti un unico obbiettivo: far divertire chi lo guarda e magari anche ricordargli che c’è ancora tempo per un gol all’ultimo secondo.

Antonio Ricatti viene concepito il 19 settembre 1987 davanti a una replica di Ok il prezzo è giusto per poi nascere a Barletta il 2 luglio 1988. Niente di significativo fino alla Laurea in Dams del 2015 che gli consente di entrare dalla porta principale nel mondo del volantinaggio, del servizio ai tavoli e delle raccolta di olive.

Nel 2017 fonda BeComedy con Marco Di Pinto, collettivo di comici che inizia a esibirsi principalmente in Puglia e a Londra per la vicinanza delle due lingue. Negli ultimi anni ha aperto spettacoli per Giorgio Montanini, Pietro Sparacino e Daniele Fabbri e portato i suoi monologhi completi sui palchi di tutta Italia. Ha registrato le trasmissioni Italian Stand Up visibile su Amazon Prime e Stand Up Comedy per Comedy Central su Sky e un podcast per Audible presso il Monk di Roma in compagnia di Giorgio Montanini e Pietro Sparacino. Non ha animali ne hobby. Vive e lavora a Milano.

Ingresso libero, inizio ore 21.

Prenotazioni tavolo: 3396070773.

Info live: Il Piccio 3927248964.

Serata organizzata con la partnership di Be Comedy UK, della Libreria Prosperi e del Teatro Palafolli.

