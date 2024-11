Grazie alla comune progettualità messa in campo i due enti locali anche per il 2024 sono risultati assegnatari di un bando regionale “Destinazione Benessere e ricostruzione sportiva” che ha consentito l’accesso gratuito a tutti gli eventi

OFFIDA/APPIGNANO DEL TRONTO – Numerosi sono stati i partecipanti alle iniziative sportive, rivolte a tutte le fasce di età per promuovere il benessere e l’attività fisica, che si svolte ad Appignano del Tronto e Offida nei mesi tra giugno e ottobre.

Grazie alla comune progettualità messa in campo i due enti locali anche per il 2024 sono risultati assegnatari di un bando regionale “Destinazione Benessere e ricostruzione sportiva” che ha consentito l’accesso gratuito a tutti gli eventi.



Iniziative a Offida

A Offida, il progetto – realizzato in collaborazione con U.S. Acli Marche Aps che ha coordinato le attività – ha dato vita a molteplici attività sportive e culturali. L’11 maggio si è svolto l’evento “Tesori Ritrovati,” una sessione di ginnastica per il benessere presso la Chiesa di Sant’Agostino – Santuario Diocesano del Miracolo Eucaristico. Il 7 settembre, nella frazione Borgo Miriam, è stato organizzato un corso gratuito di Nordic Walking. Dal 25 settembre al 30 ottobre, ogni mercoledì presso la palestra della Scuola Ciabattoni, si è tenuto un Corso di autodifesa femminile. Inoltre, il 17 e il 24 ottobre, il Circolo Fabrizi ha ospitato due serate dedicate agli scacchi e alla dama, che hanno coinvolto partecipanti di tutte le età. Alla realizzazione delle attività hanno collaborato anche A.S.D. Obiettivo Benessere e ASD APS Centro Iniziative Giovani. In totale si è registrata la partecipazione di più di 100 persone di ogni età.

Iniziative a Appignano del Tronto

Anche ad Appignano del Tronto si sono svolte numerose attività che hanno unito sport e territorio. Il 6 ottobre, un’escursione cicloturistica di 30 km (in collaborazione con i ciclisti tesserati dell’ASD Polisportiva Appignano del Tronto) ha portato i partecipanti lungo un percorso panoramico con soste in punti di interesse naturalistico e culturale, inclusa una visita a una cantina locale. Il 10 e il 12 ottobre, “A Scuola di Duathlon” (sotto la supervisione di un tecnico federale della FITRI e grazie all’esperienza trentennale di Maga Game Volley ASD, e alla ASD Polisportiva Appignano del Tronto) ha permesso agli studenti dell’Istituto Falcone e Borsellino di sperimentare corsa e ciclismo in un ambiente formativo e ludico, apprendendo valori di collaborazione e crescita personale. Infine, il 20 ottobre, il “Trail de lu Lemanò” (iniziativa organizzata da A.S.D. AVIS ASCOLI MARATHON ASD Polisportiva Appignano del Tronto) ha visto circa 140 atleti esplorare i sentieri di Appignano, con un percorso che ha messo in risalto la bellezza naturale dei calanchi e del borgo antico, celebrando le tradizioni locali e la sostenibilità.

