ASCOLI PICENO – Visibilmente soddisfatto ma con l’obiettivo sempre in chiaro.

A fine gara l’allenatore dell’Atletico Ascoli, Simone Seccardini, ha commentato in maniera lucida la vittoria contro l’Avezzano, recupero che si è disputato nel pomeriggio del 13 novembre a causa della sospensione di un paio di settimane fa a causa del grave scontro di gioco fra due calciatori abruzzesi.

La partita è terminata con la vittoria dei bianconeri per 4-2 e il balzo al secondo posto in classifica del girone F di serie D con ben 21 punti.

Ecco le dichiarazioni del mister ascolano, riportate sul portale del Club: “Il risultato contro l’Avezzano non era acquisito, c’era grande tensione ma anche concentrazione. Siamo stati imprecisi diverse volte ma abbiamo gestito bene il vantaggio. Siamo scesi in campo con la testa giusta, tre punti guadagnati. La classifica è bella, 21 punti sudati conquistati con sacrificio e fame. Lavoriamo giorno per giorno come abbiamo sempre fatto e con i piedi piantati a terra. Il nostro obiettivo è conquistare la salvezza il prima possibile. La squadra rimarrà così perché siamo soddisfatti con la rosa attuale, poi monitoreremo insieme alla società qualsiasi individuo che può dare il giusto contributo. Ora guarderemo alla sfida contro l’Ancona, partita di cartello. Squadra e città che centra poco con la serie D, per noi sarà un grande stimolo confrontarci con una realtà così blasonata”.

