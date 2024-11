La ditta impiega oltre 332 lavoratori e genera un indotto economico significativo per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata

COMUNANZA – L’Unione Montana Valtronto e Valfluvione nel Consiglio dei sindaci del 13 novembre lancia un grido d’allarme per il futuro dello stabilimento Beko di Comunanza: “I recenti annunci aziendali, che vedono l’impianto operare al 53% della sua capacità produttiva e registrare una perdita del 6% a livello nazionale, gettano un’ombra preoccupante sull’occupazione e sull’economia di un vasto territorio”.

“Non possiamo permetterci di perdere un’azienda che da oltre 50 anni rappresenta un pilastro fondamentale per le nostre comunità – dichiara Giuseppe Amici, Presidente dell’Unione Montana – Lo stabilimento Beko di Comunanza è molto più di una fabbrica: è un motore di sviluppo, un generatore di occupazione e un punto di riferimento per l’intero territorio. Chiediamo con forza alle istituzioni regionali e nazionali di intervenire con urgenza per scongiurare la chiusura e garantire un futuro sostenibile a questo importante polo produttivo”.

Lo stabilimento Beko di Comunanza impiega oltre 332 lavoratori e genera un indotto economico significativo per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata. La sua chiusura avrebbe ripercussioni devastanti sull’occupazione, sui servizi e sulla qualità della vita di migliaia di persone.

“Nonostante le difficoltà, lo stabilimento di Comunanza possiede un potenziale enorme – continua Amici – Le maestranze sono altamente qualificate e l’impianto è dotato di tecnologie all’avanguardia. Con gli investimenti giusti, questo stabilimento può tornare a essere competitivo e a crescere, offrendo nuove opportunità di sviluppo per tutto il territorio”.

L’Unione Montana rivolge un appello accorato alle istituzioni regionali e nazionali, nonché alla Struttura Commissariale Sisma, affinché si attivino immediatamente per:

Tutelare i livelli occupazionali : Mettere in campo misure di sostegno all’occupazione e alla formazione professionale.

Favorire nuovi investimenti: Incentivare gli investimenti pubblici e privati per ammodernare l’impianto e sviluppare nuovi prodotti.

Promuovere la collaborazione tra istituzioni, imprese e sindacati : Creare un tavolo di confronto permanente per trovare soluzioni condivise e sostenibili.

“Chiediamo a tutti i soggetti coinvolti di fare la loro parte per salvare lo stabilimento Beko di Comunanza – conclude Amici – Il futuro del nostro territorio è in gioco, così si sono espressi i Sindaci dell’Unione Montana Tronto e Valfluvione”.

