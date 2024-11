Serie C, derby marchigiano in programma Venerdì 15 Novembre alle ore 20:30 allo stadio “Benelli” per la 15° giornata del girone B di Serie C.

ASCOLI PICENO -I bianconeri si preparano al match in programma Venerdì 15 Novembre alle ore 20:30 allo stadio “Benelli” valido per la quindicesima giornata del girone B del campionato di Serie C. Ad arbitrare sarà Luca De Angeli della sezione di Milano. Gli Assistenti sono Nicola Morea di Molfetta e Carmine De Vito di Napoli. Quarto Ufficiale Giovanni Matteo della sezione di Sala Consilina. Sold out il settore ospiti, con i sostenitori bianconeri che hanno acquistato i 588 tagliandi a disposizione.

IN CASA ASCOLI Mister Di Carlo non potrà contare sul difensore Manuel Alagna (che salterà la gara per squalifica). Salgono a tre le ammonizioni per il capitano Riccardo Gagliolo. Restano in diffida Danilo Quaranta, Marco Bertini e Simone D’Uffizi. Prima ammonizione per proteste per il vice allenatore Davide Mezzanotti.

IN CASA VIS Il tecnico biancorosso non potrà contare sul centrocampista Manuel Pucciarelli, come comunicato dal club, il giocatore è uscito anzitempo nella partita contro la Pianese, è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato una distrazione capsulo-legamentosa all’alluce del piede sinistro. Nei primi giorni della prossima settimana verrà rivalutato per definire i tempi di recupero. Altri assenti per infortunio saranno gli squalificati Francesco Neri, Busato e Antolini. Assenti per squalifica Coppola e Obinna Okoro.

GLI EX DI TURNO

Sulla panchina vissina siede, Roberto Stellone, il tecnico ha allenato l’Ascoli solo per cinque partite nel 2020 in Serie B, poi la società decise di sollevarlo dall’incarico. Tra i giocatori c’è il centrocampista Luca Paganini, autore finora di una buona stagione con la Vis sempre da titolare con un gol messo a segno, mentre con la maglia bianconera ha lasciato pochi ricordi, ad Ascoli arrivò nel girone di ritorno del campionato di Serie B 2021/202 , totalizzando 12 presenze.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.